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19歲女大生16萬元拍賣處女　上完電視「60男火速搶約」想漲價

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國際中心／綜合報導

哈薩克19歲女大生近來上電視宣稱自己想賣處女，來賺取學費以減輕媽媽負擔，並開價200萬哈薩克幣（約新台幣16萬元），結果節目播出後，立即吸引60名「有性趣」的男子與她連絡，由於宣傳效果太好，還讓她考慮可能會提高價錢。

19歲的艾努爾(Aynur Zhanibekova)是一名女大生，近來她參加當地脫口秀節目Oz oyym，大膽宣布要拍賣處女身，她表示因為覺得媽媽賺錢很辛苦，而且賺得錢還不夠負擔學費，才想為對方分擔辛苦，「很多女生都免費和男友發生性關係，但我能從中賺到錢，賺來的錢可以支付學費並進行處女膜修建手術，我可能還會開辦一家美容院。」

節目播出後引來極大迴響，目前已有60名男子聯繫艾努爾，不過由於該國約70%國民是穆斯林份子，她也因此飽受保守人士抨擊，「丟臉死了！我為她的父母感到難過」、「你這個不要臉的人」，但她則認為，「我不知道為什麼一個女生是處女，在一個社會中是如此重要的事，是不是處女根本不重要，身為女性還有其他更重要的特質。」

▼女大生上節目表示自己要拍賣處女，引發輿論。（圖／示意圖／視覺中國）

▲▼女子,性侵,性騷,家暴,女性,女人。（示意圖／CFP）

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關鍵字：處女,哈薩克,女大生,Aynur Zhanibekova

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