以為是野豬！砰砰砰開槍...下秒好友倒下「全身癱瘓」

▲郭男「誤傷案」庭審現場。（圖／中新社）

大陸中心／綜合報導

杭州一名郭姓男子去年2月上山狩獵時，誤將好友雷兄弟當成野豬，開槍致其左眼失明並癱瘓，傷勢構成重傷一級。法院9日宣佈，郭男因過失致人重傷罪，判處有期徒刑兩年。對於雷兄弟高額的醫藥費，郭男表示，已經墊付了10萬元人民幣，「想盡最大努力補償」，但本身經濟條件差，實在賠不起了。

據《中新社》報導，由當地山區的野豬給居民造成很大困擾，老郭和老雷加入了狩獵隊，常常相約去打獵。事發當天，兩人在領取散彈獵槍後，在深夜前往狩獵。

隨後，老郭發現草叢中有一絲紅光，便誤將雷男頭上的礦燈認作野豬眼睛的反光，隨後向紅光處開了一槍。緊接著老郭聽到的不是熟悉的野豬嚎叫，而是雷兄弟的慘叫聲時，才意識到自己誤傷好友。

雷兄弟經搶救，雖然脫離了生命危險，但由於被散彈擊中頭部、臉部、脊椎等部位，因此不僅被毀容，而且左眼失明、癱瘓在床，失去了生活自理能力。經鑒定，傷勢搆成重傷一級。

▲當地山區常有野豬活動，圖中男子非本文當事人。（示意圖／CFP）

庭審期間，雷兄弟並沒有提出刑事附帶民事訴訟。他表示，「我和老郭都是一個村的，平時都很要好，現在出了這樣的事情，要說原諒他我也說不出口，但是也不想看到他坐牢，只希望他能盡力多賠償我一點。」

老郭在好友受傷後，墊付了10餘萬元人民幣的醫藥費，但對於巨額醫藥費而言也只是杯水車薪。老郭表示，「老雷是我兄弟，我也想盡自己最大努力補償他，但我自己條件也不好，現在所有積蓄都拿出來了，還借了不少錢，實在拿不出更多錢賠償了。」

據報導，法官提醒稱，槍支是殺傷力極強的武器，郭男的一時不慎，毀了兩個家庭，不僅讓好友癱瘓在床，也讓自己身陷困境，因此涉槍者應慎之又慎。