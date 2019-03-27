帶14歲金牌小拳王上山打獵　愛徒槍枝走火喪命教練判賠231萬

▲林男帶著王姓少年到苗栗縣泰安鄉梅園村大鹿林道東線進行打獵，結果槍枝走火，造成小拳王死亡。（示意圖／達志示意圖）

記者陳凱力／新竹報導

原住民金牌小拳王，2017年間與林姓教練前往苗栗深山打獵，因槍枝走火小拳王中彈不治，苗栗地檢署因少年誤射，判教練林男獲刑事不起訴，但少年母向新竹法院民事庭指控，教練拿獵槍給她兒子使用，已違兒童及少年福利與權益保障法規定，索賠300萬元。新竹地院法官判林教練應賠償231萬元。

14歲的王姓拳擊選手由母親扶養長大，家境清寒，有3個兄姊弟，在校外拳擊道館接受訓練表現優異，曾摘下全國原住民拳擊錦標賽少年組54公斤級金牌。少年母親王女向法官表示，2017年11月25日凌晨，林男未經她同意，私自帶她兒子到苗栗縣泰安鄉梅園村大鹿林道東線進行打獵，結果槍枝走火，造成小拳王死亡，事發後苗栗檢方認為她兒子可能因槍枝走火誤射自己腹部，但王女卻認為，帶兒子去打獵的林男應負起民事損害賠償責任。

法官認為，王姓少年僅14歲，體格、知識、打獵經驗不成熟，林男貿然將安全性能甚差的獵槍交由少男使用，且案發時間是為凌晨，能見度極差，放任少年獨自持獵槍爬走於山坡上尋找獵物，致少年因不熟悉獵槍極易走火狀態，於攀爬山坡時撞擊槍托，槍口抵住腹部走火射擊致死，應負侵權行為損害賠償責任，因此判林教練應賠王女81萬元扶養費外，另判給精神慰撫金150萬元，合計231萬元。

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