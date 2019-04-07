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夜間打獵墜20公尺懸崖　「人力扛渡河2小時」2獵人順利獲救

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▲夜間打獵墜20公尺懸崖　「人力扛渡河2小時」2獵人順利獲救。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲2獵人被發現時已失去意識，消防人員利用工具及人工搬運方式順利將患者救出。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

記者陳凱力／新竹報導

尖石鄉傳出民眾墜崖意外！3名男子6日深夜相約前往北道下部落鄰近山域打獵，未料其中吳姓與蔣姓男子不慎失足滑落懸崖，新竹縣政府消防局接獲報案後立刻派員前往搶救，因2名傷者已失去意識，消防人員不敢大意，利用微弱燈光，垂降至20公尺下的懸崖將人員救出，而為了搶時間，還棄陸路改走水路，水深一度及大腿，搬運2個小時終於順利將傷者救出送醫。

消防局表示，4月6日22時15分接獲湯姓男子報案，稱與朋友共3人前往北道下部落鄰近山域打獵，因天色昏暗，2名同行友人失足不慎滑落懸崖，湯男確認2名墜崖友人，已受傷無法行走，只是山區訊號不佳無法即刻報案，只好再度折返登山口，打電話請救援。

▲夜間打獵墜20公尺懸崖　「人力扛渡河2小時」2獵人順利獲救。（圖／記者陳凱力翻攝）

消防局出動救援，約22時40分首度接觸湯男了解現場狀況，由於墜崖民眾身處懸崖峭壁之處，現場指揮官尖石分隊隊員何仰哲立即請指揮中心加派人力前來支援。

本次搜救共出動6車、14人陸續抵達現場，終於在4月7日0時許，於下切陡峭溪谷接觸2名墜崖患者，但2人均無意識有呼吸脈搏，其中1名患者瞳孔有不等大現象，現場救災人員立即利用工具將患者固定於SKED上，運用八字環搭配輔助繩分別將2人下放至溪邊後，再以人力搬運渡河，2名患者先分別運至救護車初步處置後，繼續後送至新竹台大醫院及竹東台大醫院做急救。

▲夜間打獵墜20公尺懸崖　「人力扛渡河2小時」2獵人順利獲救。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲夜間打獵墜20公尺懸崖　「人力扛渡河2小時」2獵人順利獲救。（圖／記者陳凱力翻攝）

ET快訊
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關鍵字：新竹縣消防局,墜崖,打獵,救援,登山

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