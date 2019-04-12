►影／主持人辣拱選總統　韓國瑜差點「鬆了」

記者吳奕靖、徐政璿、洪靖宜／波士頓-高雄連線報導

高雄市長韓國瑜結束在哈佛大學的閉門演講後，緊接著來參加「紐英倫僑界歡迎韓國瑜餐會」，韓國瑜一到場現場僑胞陷入瘋狂，尤其是「韓國瑜，選總統救台灣」的吶喊聲此起彼落，不過現場值得關注的是，主持人現場追問是否參選2020總統，甚至狂拱他一定要出來選，一度讓韓國瑜鬆口，這位主持人名叫江漢，兼做電台廣播，訪問無數大人物，他說看到韓國瑜如此辛苦，只為高雄，希望高雄市民「把大家的最愛，還給大家」。



▲波士頓僑界晚宴主持人江漢。（圖／記者吳奕靖攝）

▲主持人江漢的問話讓韓國瑜一度鬆口。（圖／記者吳奕靖攝）

韓國瑜參加波士敦僑界晚會，一進場就被全場狂喊「韓國瑜，選總統」，尤其是身為主持人的江漢，用巧妙的問法和話術就是要拱韓，讓韓國瑜終於鬆口「到時候統一跟大家報告」，甚至說「明年選舉是中華民國生死保衛戰，希望大家跟中華民國站在一起，一起維護中華民國，明年1月11日台灣見」。

這位主持人講話字正腔圓，口條相當流暢，名叫江漢，目前在華爾街做IT，兼做廣播電台，訪問過無數的大人物，江漢提到，他所問的問題都是上台才想的，江漢說看到韓國瑜上任後馬不停蹄，每天忙得眼睛通紅，如此辛苦只為高雄，如果真能選總統，並沒有違背誓言，因為他能更進一步完成心願的話，也是幫助高雄放大，甚至喊話要高雄市民「把大家的最愛，還給大家」。

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