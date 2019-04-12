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致詞全文曝光...韓國瑜對僑胞喊「明年1/11台灣見」

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▲韓國瑜在波士頓的僑界晚宴。（圖／記者徐政璿攝）

▲韓國瑜在波士頓的僑界晚宴。（圖／記者徐政璿攝，下同）

記者徐政璿／波士頓報導

高雄市長韓國瑜4月10日起訪美9天，首戰抵達波士頓，當地時間11日中午在哈佛大學費正清中國研究中心（Fairbank Center for Chinese Studies）的閉門座談會中發表演說，晚間與800名僑胞在帝苑酒店共進晚宴。對於2020總統議題，韓國瑜在與僑胞用餐致詞時意有所指的表示，明年選舉是中華民國生死保衛戰，希望大家跟中華民國站在一起，一起維護中華民國，明年1月11日台灣見。

韓國瑜致詞全文：

來到波士頓沒有看到這麼多可愛的華僑，真的沒有辦法強烈感受到大家在異鄉心繫著故鄉自己的家鄉真的是了不起，我想各位我們可愛的兄弟姊妹，各位僑胞各位好朋友幫自己掌聲鼓勵一下好不好，我們一出來看到各位僑胞朋友在線上，這麼熱心安排，大家看這麼簡單的一個餐會，這幕後的工作夥伴不知道花多少寶貴時間還要沙盤推演還要安排，還要準備，所以看起來很多簡單的動作簡單的活動背後投注的心力是非常多的，這我深切的了解，所以我相信馬會長馬大姊一定吃了很多苦，還有很多志工朋友這段時間一定是非常忙碌，還有我們最重要我們中華民國在波士頓的徐處長，非常非常感謝大家一定都做出了很多付出謝謝。

我想我心裡有一段話，想跟大家分享，我們一個人呱呱墜地來到這個世界，我們從小被一個字困住我們都跳不出來，這個從小在家庭爸爸媽媽這是親情，長大讀書以後進了社會交朋友咧是感情，到了開始成熟懂事遇到異性變成愛情，這個情這個字把我們一輩子困住，因為每一個人就像蜘蛛網裡一個蜘蛛，這個網把我們裹起來就是情這字，我一直被這個情體會很深，因為我是一個重感情的人，今天到波士頓之後我才發現這人還有另外一個情阿，對自己家園對自己故鄉對自己國家的情，對不對？謝謝大家

那請各位僑胞在波士頓各界的好朋友把身體練好健康，我現在22個縣市長身體最差的就是我，你們把身體練好，然後咧把精神過好，明年我要拜託所有僑胞踴躍回到我們中華民國台灣，我們勇敢投出神聖一票，好不好，明年明年是非常重要，我相信台灣的僑胞，跳脫在台灣我們自己把自己大腦裹起來的一個氛圍，大家在海外看得非常清楚，都擔心都害怕台灣的未來，包括今天跟哈佛大學教授即使是外國人都擔心台灣，大家看得非常清楚，所以我希望大家把身體健康維持好，身體多多關心台灣發展，這是我們自己的家園，明年要拜託大家回去。

真的，明年真的是中華民國生死保衛戰，希望波士頓跟各界的僑民朋友，跟我們中華民國永遠緊緊地站在一起，來一直維護愛護我們中華民國，好不好？謝謝各位僑胞，我祝福大家所有僑胞朋友們身體健康、闔家平安，明年1/11台灣見。

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關鍵字：韓國瑜,2020,總統,波士頓,僑宴

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