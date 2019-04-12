夏天不怕熱！柯文哲承諾北市國中小3年內全面裝設冷氣

▲柯文哲施政報告與質詢及答覆。（圖／記者黃克翔攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲過去曾經承諾要全面補助國中小學教室裝設冷氣，但後續又改成裝冷氣是最後手段，需先研擬用綠建築方式改善。柯文哲11日赴市議會備詢時，被議員吳沛憶質疑選前承諾全面裝設冷氣政見跳票，要求回應是否兌現政見，而柯文哲當場承諾，3年內完成北市國中小全面裝設冷氣。

吳沛憶指出，柯文哲選前的承諾是國中小全面裝設，當時桃園市、新竹市政府也宣布跟進，目標要在2年內完成且不限制條件，但台北市政府至今卻只補助經濟弱勢地區，但仍有3成學校因家長會募款困難而無法裝設冷氣。

對此，柯文哲先表示，市府有完整的計畫，包括綠建築，冷氣是最後手段，不分青紅皂白裝設冷氣不對；一旁的教育局長曾燦金則說，弱勢地區優先補助。吳沛憶追問，是否百分之百做到都有冷氣？柯文哲表示，最後是會裝，進入排程，3年內完成。

教育局10日透過新聞稿指出，智慧綠建築校園建置、節能減碳等改善計畫為教室降溫的長遠之計，裝設冷氣是最後手段；但教育局未來仍計畫分三類補助學校裝設冷氣計畫，部分地區學校裝設冷氣經費學生仍須負擔。

據統計，北市公立小學普通教室冷氣裝設達72%、公立國中達99%，108學年度起提供經濟弱勢地區學校及弱勢學生冷氣電費補助，並持續辦理電源改善及節能降溫措施。

