柯文哲不願表態選總統　鍾小平幫擲筊...一丟擲出聖筊

▲徐巧芯與鍾小平擲筊。（圖／記者呂佳賢攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲遲遲不表態是否要參選2020總統，11日在議會備詢時，議員鍾小平再次拿出筊杯現場擲筊，詢問「柯市長會不會9月宣布參選？」，讓備詢台上的柯文哲頻頻求饒「不要再擲，我太怕你」、「不要不要」、「太可怕」；最後鍾小平與徐巧芯一丟，丟出「聖筊」，鍾隨即對柯笑說，「連神明都指示你會選」、「一次就聖筊，所以你會選嘛」。

鍾小平質詢時先問民進黨的全名叫什麼？柯文哲說，民主進步黨；至於核心價值？柯則答說，「好像是清廉勤政愛鄉土」；接著鍾問到，民進黨現在把總統初選延後到5月22日，有沒有符合民主？柯笑說，不知道他們在幹什麼，接著要鍾不要繼續問，「我也不要講話」、「好啦不要逼我」。

隨後鍾小平話鋒一轉，問韓國瑜是否會選總統？柯文哲稱「不曉得」，但機率應該很高吧；至於柯自己是否會參選總統？柯說，「有發生就是1，沒有發生就是0。」

當被問到是否會做好做滿時，柯文哲說，「我很想做好做滿」；此言論是否代表無法承諾做好做滿？柯說，「我覺得這樣很好，這樣keep很好。」

接著鍾小平隨即在議場擲筊，請示神明「柯市長會不會9月宣布參選？」，結果一丟就擲出聖筊，引發現場一陣笑聲。鍾小平隨即對著柯文哲笑說「連神明都指示你會選」。

