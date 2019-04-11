有比蔡英文優秀？柯文哲：Of course

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲11日下午到市議會備詢，國民黨議員秦慧珠問到，當市長4年台北市經濟沒有成長，「你對不起台北市民，你老人你對不起，小朋友對不起，經濟也對不起，為什麼要選你當總統？」，接著問柯，你覺得你有比韓國瑜優秀嗎？沒想到柯文哲不只點頭，接著被問到有沒有比蔡英文優秀時，他還表示，「Of course。」

秦慧珠提到，這4年來中華民國的總經濟成長率是1.927，但在柯文哲過去當市長4年中，台北市經濟成長動能沒有增加，「可是你看不起的中華民國有增加，所以你對不起台北市民，你老人你對不起，小朋友對不起，經濟也對不起，為什麼要選你當總統？」

秦慧珠接著問，「你應該學學韓國瑜，你覺得你有比韓國瑜優秀嗎？」，沒想到柯文哲竟點頭，出乎秦慧珠意料，讓她接著問，「你哪裡比他優秀？」，柯接著說「不要緊張」，並表示不回答假設性問題。

但秦慧珠接著繼續問柯文哲，你說你比韓國瑜優秀，可是你網路聲量比他低、聲量比他低，如果你跟他競選你也會輸給他，憑什麼說你比他優秀？你哪裡比他優秀？柯僅說，「Don’t worry」。另外，秦接著問柯，有沒有比蔡英文優秀？柯說，「Of course」；有沒有比賴清德優秀？柯則不耐煩表示，「唉唷，不要回答這種題目啦」，但仍說與賴清德誰優秀「要看比什麼」。

▲柯文哲施政報告與質詢及答覆。（圖／記者黃克翔攝）