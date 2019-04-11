柯文哲想連結長三角　邱垂正：小心是促統工具

▲柯文哲會見上海台辦主任李文輝後，提出想連結與大陸長三角地區的經貿合作。（圖／記者呂佳賢攝）

記者陳政錄／台北報導

面對台北市長柯文哲、高雄市長韓國瑜相繼拋出與大陸加強區域經濟合作，大陸委員會副主委邱垂正今天表示，不預設政治前提才有助於兩岸健康互動。但他特別提醒，中共今年來促統意圖明顯，且推動粵港澳大灣區建設，已經讓香港興起對弱化「兩制」影響的疑慮。

柯文哲今天上午會見上海台辦主任李文輝，討論今年台北上海雙城論壇籌辦，柯並在會後受訪表示，想連結北台灣與大陸長三角區域的經濟合作。由於韓國瑜日前曾出訪大陸香港、澳門、深圳等地，亦主張「南南合作」，讓兩岸更大區域規模的交流模式浮出檯面。

▲大陸委員會副主委兼發言人邱垂正。（圖／記者陳政錄攝）

邱垂正指出，有關區域經濟合作，只要不預設政治前提，不違反相關規範，秉持優勢互補原則，才有助於兩岸健康互動。

他特別強調，大陸國家主席習近平今年初提出《習五條》後，促統意圖非常明顯，提出兩岸合作的政府應慎防相關操作。邱垂正說，中央將與地方合作，在促進經貿與發展時，維護國家安全和整體利益。

邱垂正舉大陸推動粵港澳大灣區建設為例，指出除吸納資金、人才外，香港民調顯示，已經有四成二居民擔憂資源遭瓜分，過半擔心「一國兩制」界線遭到模糊。

▲高雄市長韓國瑜曾提出南南合作，希望與大陸粵港澳地區城市加強交流。（圖／記者林敬旻攝）

因此邱垂正說，大陸若以粵港澳大灣區等合作方式，作為促統工具，相信有智慧的台灣人不會相信詭計，落入區域經濟合作所偽裝的圈套。

另對於即將在16日至20日訪陸，前往南京、上海等地的宜蘭縣長林姿妙，以及有意一同訪陸的台東縣長饒慶鈴，邱垂正表示，台灣縣市首長赴陸申請需內政部移民署和陸委會等機關聯審，目前尚未看到對方提出申請。

針對陸委會主委陳明通要求韓國瑜要提交「訪陸書面報告」，邱垂正說，離一個月的期限還有一段時間，目前韓方面仍尚未提交報告。而針對柯文哲開設微博，他說，「我們沒有評論」。