開微博帳號會被統戰？柯文哲：誰統誰還不曉得

▲台北市長柯文哲。（圖／記者呂佳賢攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲近來聲量降低，除了出訪、遶境外，還積極經營自媒體盼帶動輿論，如今又被發現，4月時傳聞許久的官方微博終於開通了，還自稱是「台灣阿北柯文哲」。柯文哲11日下午赴議會備詢時也引來多位議員關心，議員張斯綱表示，查了一下各縣市首長都沒有開微博，可以看到柯市長的雄心大略，「試問市長開微博是為了逐鹿中原嗎？台灣看微博的人數也不多，有網友留言市長開微博是要開給誰看？」

對此，柯文哲表示，開微博不用錢；而一旁的北市觀傳局長兼市府發言人劉奕霆則補充，不論什麼樣的社群媒體，最主要還是要行銷台北，不論是過去的臉書、IG、推特、Youtube等。但張斯綱說，微博有特別意義，「不只是行銷台北上，有特別的意義。」

另外，台北市議員李明賢質詢時則表達認同，支持兩岸交流可以開設微博，但他認為，內容應該多行銷北市，「而不是行銷你（指柯文哲）個人，現在兩篇文章都是你個人。」

至於會不會被統戰？柯文哲說，這就是這樣，誰統誰還不曉得，要有自信；柯強調，不要怕接觸，我們自己要站得住腳，且台北市還有很多活動可以對大陸行銷，如燈節、白晝之夜，「我們自己要有信心。」

另外，議員游淑慧則表示，市政府的網路是無法連上微博，若要經營的話要透過翻牆才行，但翻牆會造成資安問題，近來市府發生多起資安問題，「柯市長，你知不知道你自己翻牆的結果可能會造成資安的問題？一個台北市長為什麼需要不擇手段去經營大陸微博？」一旁的劉奕霆則說若用台灣的微博帳號是不需要翻牆。

▲柯文哲開微博。（圖／截自微博）

