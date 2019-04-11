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夫妻吵架男臉書留言欲輕生　善警即刻救援成功攔截人車

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▲1名冷姓男子因夫妻吵架，臉書留言欲輕生，警方即刻救援，在光文與民權路口攔截人車後，將冷姓男子帶返派出所安撫情緒，並通知家屬前來陪同返回嘉義住所。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲1名冷姓男子因夫妻吵架，臉書留言欲輕生，警方即刻救援，在光文與民權路口攔截人車後，將冷姓男子帶返派出所安撫情緒，並通知家屬前來陪同返回嘉義住所。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警善化分局善化派出所警員徐雅詩、洪基瀚，4月10日下午執行巡邏勤務時，接獲110緊急協尋通報，1名男子因夫妻吵架，臉書留言欲輕生，警方即刻救援，在光文與民權路口發現通報車輛，經攔截人車後，將冷姓男子帶返派出所安撫情緒，並通知家屬前來陪同返回嘉義住所。

警方接獲嘉義市警察局第二分局通報，51歲冷姓男子駕駛自小客行經台南市官田區往善化區方向行駛，經值班員警立即追蹤相關資料，發現該車行經善化區忠孝路往北行駛，警員徐雅詩、洪基瀚即刻前往該路段搜尋，並在光文與民權路口發現該車，經攔截後將冷男帶返派出所安撫情緒，並通知家屬前來陪同返回嘉義住所。

▲1名冷姓男子因夫妻吵架，臉書留言欲輕生，警方即刻救援，在光文與民權路口攔截人車後，將冷姓男子帶返派出所安撫情緒，並通知家屬前來陪同返回嘉義住所。（圖／記者林悅翻攝，下同）

經查被協尋人冷男是因不滿其妻帶孩子離家未告知他，因而吵架發生爭執，冷男並於臉書留言抒發情緒表示想不開欲輕生，其友見狀通知家屬向警方報案請求協助查尋。

冷男遭警攔獲後表示，他因心情不佳想去旗津散心，因途中想上廁所於是下善化交流道小解及抽菸，案經善化警方接獲協尋通報後積極攔查，成功阻止可能的意外憾事發生。

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關鍵字：夫妻,臉書,輕生,善警,即刻救援

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