蘇南／臉書個資又外洩！大數據時代還有隱私嗎？

4月初，臉書在亞馬遜公司（Amazon）的雲端伺服器爆發5.4億筆個人資料外洩，隱私權有被侵害之虞。網路安全業者UpGuard的網路風險小組成員表示，大部分資料外洩由墨西哥Cultura Colectiva公司數位平台造成，包括用戶帳號名稱、留言、臉書ID和按讚數等。其實，UpGuard在1月10日就已經電郵通知Cultura Colectiva，但直到4月3日這些數據庫才得以下架。

大數據是一種巨量數據的集合，無論在收集、儲存、管理及分析等，皆遠比通常的資料庫系統規模更加龐大，運算及預測等功能也較為強大。大數據具有資料海量、流轉快速、資料類型多樣及價值密度低等四大特徵，因此，大數據關注的是所有資料而非隨機樣本，不注重資料的精確性卻注重資料的多樣性及混雜性。

目前人手一支手機，處處可上網的鏈接（Link）時代，日常的網站搜尋歷史、位置資訊、休閒喜好、網頁瀏覽習慣及信用卡刷卡資訊等，可能會在個人不知情的情況下，被互聯網公司收集成為大數據資料。而大數據資料成為一種新的經濟資產，廣告商為了追蹤、分析與說服消費者，常藉助不同的技術，如Cookies、Flash cookies、beacons、HTML5 Canvas Fingerprinting等，對用戶行為進行追蹤、記錄且收集海量資料，再透過行為行銷（behavioral marketing），針對性向用戶投射其可能感興趣的廣告以刺激購買欲。這種建立在大數據基礎上的跟蹤技術，很多是在用戶不知情下被使用，非無涉及對用戶個人隱私權的侵犯。

1990年代，當網路引發經濟問題時，歐盟就已開始制定與互聯網相關的法律規範，如1995年的《資料保護指令》（95／46／EC）、《隱私與電子通訊指令》（2002／58／EC）及《資料留存指令》（2006／24／EC）等。2018年5月25日，歐盟的《通用資料保護條例》（GDPR）開始施行，明確個人隱私保護的義務及責任，包括資料處理須符合主體的合理期待，以及在一般情況下，禁止處理個人敏感資料（例如種族、政治傾向、宗教信仰、身份基因、身體健康等）。

美國則是在2007年，民主與科技中心（Center for Democracy and Technology）提出「Do Not Track」（請勿追蹤），使消費者能拒絕網路廣告公司對其網路行為進行追蹤。2010年底，聯邦交易委員會（FTC）提出「急速變化時代的消費者隱私保護」（Protecting Consumer Privacy in an Era of Rapid Change），採用「Do Not Track」為隱私權保護框架，並再提出「網路經濟下商用資料隱私權與創新―一個動態的政策架構」（Commercial Data Privacy and Innovation in the Internet Economy: A Dynamic Policy Framework），主張須制訂隱私權保護法案，並提議設立隱私政策局（Privacy Policy Office）。

2012年2月，美國頒布《消費者隱私保護法案》（Consumer Privacy Bill of Rights），具體定義消費者的權利包括：數位控制、透明度、尊重消費者所處的背景、安全性、資料存取與正確性、限制蒐集、說明責任，而且Google、Yahoo、Microsoft等四百多家企業組成的網路廣告同業團體―數位廣告聯盟（Digital Advertising Alliance）及美國網路業者，也宣布保證將採納「Do Not Track」。

目前我國已制定《政府資訊公開法》及《個人資料保護法》，規範政府資訊公開以及個人隱私的保護，但實務上仍經常發生公共利益與隱私權的衝突，建議兩者權衡，才能兼顧經濟、新科技發展及個人基本權保障。

筆者認為，廣告商透過網路或互聯網蒐集消費者資訊時，應兼顧其敏感性資料特性，結合「去識別化」（de-identification）技術，避免侵犯個人隱私，同時也能發展大數據技術。未來，更應參考歐盟及美國對個人隱私權的立法或修法保護，才能在追求資訊自由與人權保護間，找到平衡點。

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●蘇南，國立雲林科技大學營建系及通識教育中心教授，交通大學土木工程博士，中正大學法學博士，中國政法大學法學博士。以上言論不代表本公司立場。