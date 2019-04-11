臉書辦公室公開！蔡英文最愛這區　「讓我很興奮」

政治中心／綜合報導

總統蔡英文11日發布臉書貼文，秀出參觀臉書辦公室的影片，受到員工熱烈歡迎，紛紛搶著跟蔡英文自拍，參觀完臉書辦公室後，蔡英文透露辦公室的「泡麵區」讓她很興奮。

蔡英文表示，為什麼大家用臉書，對台灣人來說，這跟世界、社會連結是很好的互動，也希望臉書的投資越大越好，越多人在這裡上班越好。

蔡英文介紹，臉書台北辦公室裡的會議室，都以台灣特色命名，「我在在一間叫做「九份」的會議室，和幾位在臉書工作的台灣年輕人對談，他們的年紀都非常輕，有土生土長的台灣人，也有從海外特別返鄉的。」

蔡英文看到臉書辦公室相當的創新多元，員工在上班之於還能夠唱唱歌，還有許多零食飲料可以享用，但是，最讓她興奮的地方就是泡麵區了。



蔡英文指出，打造一個讓台灣年輕人留鄉、返鄉，並且發揮長才的就業環境，「是政府的責任，也是我的使命。」執政期間內，推出「亞洲．矽谷推動方案」，得到許多國際知名企業的支持跟響應。Facebook的余總經理告訴我，他們在台灣擴大設立辦公室後，也準備擴大徵才，未來將會有更多優質的職缺，等待台灣年輕人來挑戰！



蔡英文說，很高興看到年輕人為台灣連結世界的工作熱忱，台灣絕對有最好的人才，可以和世界平起平坐，從黑洞到臉書，台灣都有角色！

▲蔡英文參觀臉書辦公室。（圖／翻攝蔡英文臉書）

