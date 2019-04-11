為毛小孩找頭路　台南首創「毛小孩職訓與就業輔導中心」

▲台南市動保處為毛小孩職訓找頭路，讓毛小孩能順利「就業」，找到終身鐵飯碗。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市動保處今年首創成立「毛小孩職訓與就業輔導中心」，為台南市動物之家毛小孩職訓找頭路，讓毛小孩能順利「就業」，找到終身鐵飯碗。

農業局李朝塘局長表示，職訓方面，為了讓毛小孩能找到好頭路，職前準備是不能馬虎的，動保處採取「軟硬兼施，雙管齊下」作法，為毛小孩設計良好的職前訓練：一、加強硬體設施：台南市動物之家近年重新整建，打造更適合毛小孩訓練及運動場所，動物之家善化站不只有「旺彩客棧」，更設立「成犬運動區」、「奶油飛互動園區」，而動物之家灣裡站因腹地較小，亦精心運用空間設置「成犬運動區」，提供毛小孩更好的活動空間及訓練場所。

二、柔軟的正向訓練：動保處聘請訓練師黃連發先生，專業訓練毛小孩基本服從指令，並針對有令人困擾習性，例如追車之獵捕個性犬隻，因材施教訓練及媒合成「捕鼠犬」等。為了讓職前訓練更完善，動保處更擴充師資陣容，除了原有的訓練師外，2019年度更邀請3位專業行為學專家加入動保處團隊。

新聘的3位專業行為學專家包括「會思考的狗寵物行為訓練矯正工作室」的林瑋真獸醫師，其教導動物之家志工如何評估與進行毛小孩社會化，藉由志工協助能夠幫助毛小孩快速進入訓練狀態，提前做好職前準備。另外2位則是曾在美國受訓過的台南愛諾寵物訓練師郭妮妮小姐及郭欣韻小姐，運用自身的經歷及豐富的訓犬知識，為動物之家毛小孩做專業的正向訓練。

李局長指出，就業輔導上，動物之家今年製作精美毛小孩求職履歷，包括毛小孩照片、基本資料、個性及特徵等，由動物之家專人每周更新與管理待業毛小孩資訊，並藉由LINE互動軟體的即時傳送功能大量傳遞，提升毛小孩曝光度，民眾也可以到網站觀看(網址：https://drive.google.com/drive/folders/1RWykf_g1wRwa5_7hXB2WE0MtIXIkK3RK)。

此外，更成立媒合就業輔導專線，運用「犬求事、事求犬」的方式，積極輔導毛小孩找頭路。民眾如看到求職履歷中心令您心動的毛小孩，或是有特殊需求想要認養毛小孩，都可撥打媒合就業輔導專線（動物之家善化站：06-5832399；灣裡站：06-2964439）詢問，動物之家同仁會一一解說及媒合。歡迎各行各業的朋友前來給毛孩一個可依靠終身的幸福，即日起至台南市動物之家給毛小孩一個好頭路及鐵飯碗還可獲得就業好禮喔！