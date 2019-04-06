兒子好好照顧自己...台中婦車內吞藥輕生　毛孩後座吠到燒聲救她

▲毛孩狂吠到燒聲，救了主人一命。（圖／記者林姸君翻攝，下同）



地方中心／台中報導

台中一名婦人日前外出遛狗，沒想到竟在途中於車內吞藥輕生，幸好他的狗狗探頭不斷吠叫，吸引了路過民眾的注意，報警救了她一命。警方表示，當時婦人倒在駕駛座上意識不清，所幸送往醫院救護後已經恢復意識。

警方指出，接獲婦人兒子的報案，指稱母親飽受疾病的困擾，前幾個小時駕車外出遛狗，沒多久就打電話回家表示要輕生，要他好好照顧自己，且已經吞下安眠藥，之後打電話都無人接聽。

▲婦人送醫後已無大礙。



果然在同一時間，有民眾發現一部黑色休旅車停放在路邊，後座一隻狗探出頭來狂吠，察覺有異，走近一看就看到婦人已昏迷在駕駛座。

警方到場後，立即通知家屬及消防人員到場，並且將婦人送往醫院救護，所幸送醫後已無大礙。婦人兒子事後也到警察局，感謝員警在最短時間內找到母親，救回她一命，萬分感謝。

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