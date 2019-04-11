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溫泉鄉礁溪火車站老舊門面重生　11月完成「拉皮」

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▲▼老舊門面的礁溪火車站，正進行門面「拉皮」整修工程，立委陳歐珀11日前往會勘，「拉皮」預計11月15日可完工。（圖／陳歐珀服務處提供，下同）

▲▼老舊門面的礁溪火車站，正進行門面「拉皮」整修工程，立委陳歐珀11日前往會勘，「拉皮」預計11月15日可完工。（圖／陳歐珀服務處提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

最近幾年國人熱衷泡湯養生，宜蘭礁溪地區平地溫泉早已遠近馳名，進出礁溪火車站的旅客也逐年增加。但礁溪火車站自1919年興建至今，1967年歷經一次站房改建，至今已50幾年未整建，導致天花板油漆斑駁、電線外漏等狀況發生，實在有損礁溪鄉觀光小鎮的門面。立委陳歐珀11日邀集相關單位會勘礁溪火車站門面整修工程進度，這項火車站「拉皮」工程預計11月15日完工。

立委陳歐珀表示，礁溪車站空間活化與門面美化工程經費1千170萬，已於2月11日開工，預計11月15日完工。11日會勘除了掌握工程進度外，也了解看看工程中是否有需加強、補充的部分，可在中央協助爭取追加預算，讓整體品質、設備更完善。

礁溪鄉玉石村村長胡伯欽說，感謝陳歐珀協助爭取經費，讓火車站得以整建。礁溪站從他少年時期就沒改建過，至今已逾50年，車站硬體設備處處可見老舊現象，礁溪鄉以觀光產業為名，應有更優質、良好的門面提供給旅客休憩。

立委陳歐珀說，火車站是各鄉鎮觀光產業的門面，過去也曾協助爭取頭城、宜蘭火車站的整修，完工啟用後都收到鄉親讚美的回應，尤其頭城火車站因融入老街特色，更成為頭城鎮新地標。期待礁溪車站透過門面的整修工程，能夠成為礁溪的新地標，更提升車站服務品質及促進觀光發展。

▲▼老舊門面的礁溪火車站，正進行門面「拉皮」整修工程，立委陳歐珀11日前往會勘，「拉皮」預計11月15日可完工。（圖／陳歐珀服務處提供，下同）

▲▼老舊門面的礁溪火車站，正進行門面「拉皮」整修工程，立委陳歐珀11日前往會勘，「拉皮」預計11月15日可完工。（圖／陳歐珀服務處提供，下同）

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關鍵字：礁溪火車站,整修,立委,陳歐珀

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