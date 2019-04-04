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費鴻泰賴士葆年近70沒地方擺　連勝文直言：不能把位置當籌碼

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▲▼連勝文。（圖／記者黃克翔攝）

▲國民黨中央委員連勝文。（圖／記者黃克翔攝）

記者蔡浩祥／台北報導

2020立委選舉，國民黨恐面臨世代交替，尤其近來資深立委費鴻泰、賴士葆與黨內後起之秀王鴻薇、徐弘庭等人相互競爭提名，相當受到關注，被問及資深立委恐面臨「沒地方擺」的困境，國民黨中央委員連勝文4日接受電台專訪直言，「不能把位置當籌碼」。

連勝文上午陪同有意角逐汐止立委的律師簡榮宗時上廣播節目，主持人、前立委蔡正元問到，費鴻泰、賴士葆年近70，恐面臨沒地方擺的困境，支持世代交替的連勝文毫不避諱地直言，「不能把位子當籌碼」。

▲▼費鴻泰、王鴻薇。（合成圖／記者黃克翔、季相儒攝）

▲國民黨內立委初選「黨內互打」不斷，圖為費鴻泰、王鴻薇。（合成圖／記者黃克翔、季相儒攝）

談及黨內世代交替，連勝文表示，以國民黨來講，不像蔡正元、蔣乃辛等資深前輩，願意把機會讓出來給年輕人，許多資深區域立委在學、經歷各方面都是一流，除了被聘為不分區立委，就算入閣也是綽綽有餘。

連勝文表示，自己一向信仰「內閣制」，立委到一定資深的程度時，就應優先入閣、擔任不分區立委，或擔任國會領袖，「我不是喊爽！有能力我就會這樣做」。

他強調，國內40歲以下人口，已經超過一千萬人，快超過五成，這是不可逆的事實，這問題現在不解決，將來還是要解決。

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關鍵字：連勝文,簡榮宗,費鴻泰,賴士葆,王鴻薇,徐弘庭,2020,立委

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