全文／罵韓國瑜中氣十足「儼然一尾活龍」　藍委提案把陳水扁關回中監

▲前總統陳水扁。（圖／翻攝自陳水扁臉書）

記者徐政璿／台北報導

國民黨立法院黨團9日在立法院會提案，指前總統陳水扁犯貪汙罪卻以保外就醫為由離監，出席政治性宴席、當網紅，還能狂罵高雄市長韓國瑜25分鐘，中氣十足、儼然一尾活龍，此為法務部怠惰失職，要求立即廢止陳水扁的保外就醫許可，讓扁回監服刑，以維護司法公信力。不過，全案在民進黨立法院黨團人數優勢護航下，以50票對28票遭封殺。

國民黨黨團提案全文：

本院國民黨黨團針對前總統陳水扁係國際認證貪汙犯，以貪汙罪遭判刑定讞，卻稱病獲准保外就醫，不僅屢踩保外就醫紅線，頻繁出席各種政治性宴席酬酢場合，吃喝玩樂，自民進黨2016年重新執政後，更肆無忌憚，對外界高度質疑「裝病」不再顧忌遮掩，不但透過臉書頻繁對政治事務發表意見，每天於民視下午3時有30分鐘的「阿扁踹共」帶狀節目放言高論時政，尤有甚者，直接參與選舉造勢活動、當起網紅暢談政治理念、於3月16日之立委補選介入台南民進黨二位參選人之間，企圖以在地身分發揮關鍵影響力，圖謀自己特赦；3月26日最新一期的「新勇哥物語」中，陳水扁透過影片狂罵高雄市長韓國瑜25分鐘，中氣十足，儼然一尾活龍，絲毫看不出一絲絲病容。

台中監獄一再對陳水扁公然違反「不演講、不上台、不接受媒體採訪、不談政治」四不原則的保外就醫規定之行徑從寬認定，甚至配合掩護為其解釋，身為督導單位的矯正署與法務部更是嚴重怠惰失職，以致阿扁完全未將保外就醫相關規定放在眼裡，公然破壞國家獄刑制度，重創司法公信力，蔡英文總統及前行政院長賴清德難辭其咎。爰提案要求立即廢止陳水扁保外就醫許可，讓精氣神狀況俱佳、口齒表達清晰、健康狀況良好的陳水扁回監服刑，以維護司法公信力，是否有當？敬請公決。

提案人：中國國民黨立法院黨團

▼ 立法院院會國民黨變更議程提議表決，要求陳水扁停止保外就醫，回監服刑。（圖／記者屠惠剛攝）