微軟參與解放軍AI研究　美國考慮「限制AI研究」出口

▲微軟與解放軍合作研究AI，引發美國憂慮。（圖／達志影像／美聯社）



記者林彥臣／綜合報導

位於北京的「微軟亞洲研究院」與解放軍國防國防科技大學展開合作，並在2018年3月~11月之間共同發表三份研究報告，其中一份報告內容指出，一種新的AI人工智慧技術可以透過人臉辨識，重建詳盡的環境地圖，但也可能被用來監控或審查。這個消息引發美國國會對中國採取鷹派立場議員的憤怒。

根據英國《金融時報》報導， 智庫新美國基金會（New America Foundation）高級研究員也是中國技術政策專家薩克斯（Samm Sacks），由於技術的性質，對這些論文提出了「危險信號」，中國政府正在利用這些技術建立監控系統。

美國政府也在針對這項議題進行辯論，特別是針對像是人工智慧這類敏感性的技術領域合作，是否應該更嚴格的管制。

美國外交關係委員會智囊團網路空間政策主任西格爾（Adam Segal）指出，美國當局，包括聯邦調查局，已經將「學術合作夥伴關係置於顯微鏡下」，因為擔心中國學生和致力於尖端技術的科學家最終可能會協助中國的解放軍。

微軟對此解釋，這是世界各地的科學家在國際合作上，解決尖端技術合作問題的一種模式，所有的研究都是依照相關規範，完全符合美國與當地法律，成果也會對外發表，使公眾因這項研究獲益。