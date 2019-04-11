環球時報：「與台灣關係法」是用來干涉中國內政的一部惡法

▲環時指出，「與台灣關係法」是一部惡法。（圖／路透）



大陸中心／綜合報導

美國「與台灣關係法」於10日生效40周年，美台都很重視，舉行一系列相關活動。對此，《環球時報》指出，該法是用來干涉中國內政的一部「惡法」，是美國國內法，也是美國在台海方向採取各種行動的「法律依據」，包括對台軍售等等。

評論指出，「與台灣關係法」就是台灣「獨派」勢力的精神支柱，被視為美台關係的「定海神針」，1979年時美方在西太平洋地區有著壓倒性的軍事優勢，在當時，大陸維護一中原則很大程度上都要依靠華盛頓當局對中美三個聯合公報的遵守，美方的任何一個表態與一個微小的動作都被賦予重要意義。

但現今，大陸的軍事力量建設和綜合實力不斷提升，評論指出，2005年中國大陸通過了《反國家分裂法》，軍事力量的躍進持續強化對該法的強制執行力，進而使該法越發神聖、不可侵犯；如果說過去一個中國很大程度上要依靠中美合作進行維護的話，那麼現今情況則是，中國大陸有了充分單獨確保該原則被廣泛遵守的能力。

▲陸軍機近日飛越「台海中線」（海峽中線）。（圖／中國軍網）



評論表示，如果美國用「與台灣關係法」與北京制定的《反國家分裂法》進行對抗，前者被壓垮將是注定的；台灣當局雖然常將「與台灣關係法」掛在嘴邊，但「他們會更相信該法對保護台灣的模糊承諾，還是更畏懼《反國家分裂法》對使用非和平手段遏制『台獨』的警告呢？後者的威懾力顯然更加可信」。

所以現在台海局勢的未來決定性因素已不再是華盛頓如何解釋「與台灣關係法」，評論指出，而是在於中國大陸對台灣社會的吸引力增長有多快，以及「我們軍事實力不斷提升對一個中國原則所提供的支持」。

評論表示，大陸軍機不久前飛越「台海中線」只是一個最初的警告，大陸還有很多可以推出的後續軍事行動，這些比美台之間的各種政治秀更加有力量得多；美台應當更現實主義地認識「與台灣關係法」，別因自欺欺人而將自己推向無法承受的台海局勢攤牌。