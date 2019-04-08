首批F-35A進駐！南韓具備「精確斬首」能力　交機儀式超低調高層全閃

▲F-35A隱形戰機抵達南韓。（圖／南韓防衛事業廳）



國際中心／綜合報導

南韓從美國引進了首批F-35A隱型戰鬥機已抵達清洲空軍基地，不僅象徵南韓正式進入五代機時代，韓媒更評論F-35A具備「精確斬首能力」。雖然F-35A的進駐讓南韓戰力大幅提升，但是整個交機儀式卻異常低調，軍方高層全都沒有參與儀式。

綜合外媒報導，F-35A正式進駐與韓媒的高調曝光報導相比，官方態度顯得異常低調，包括國防部長、空軍參謀總長在內的韓軍高層都未出席交機儀式，清州空軍基地也僅向外界發布「按計劃推進列裝」等簡要新聞。

南韓媒體分析稱，F-35A具備「隱身突防、精確斬首」等作戰能力，在朝鮮半島情勢趨緩的情況下，勢必引發北韓方面的緊張。以南韓人民為主要宣傳對象的北韓官媒《我們民族之間》7日以〈引進尖端戰爭裝備的陰謀究竟想展現什麼〉為題痛罵文在寅政府，「和逆賊朴槿惠有何不同？」

南韓軍方計畫，首批2架F-35A將在美方指導下密集開展訓練，在2個月內達成初始作戰能力甚至是完全作戰能力，從這個月起，南韓軍方將以每月1架的速度接裝，年底完成列裝10架的目標任務。

▲F-35A隱形戰鬥機。（圖／達志影像／美聯社）



南韓空軍在2018年已派多名飛官前往美國路克空軍基地（Luke Air Force Base），不過這次的交付過程，美方基於遠距離航程空況複雜且美軍更熟悉等理由，由美軍飛官駕駛，在多架KC-135空中加油隨行的情況下，經夏威夷落地再飛抵清州，總航程約1.38萬公里。

F-35A部署地清州，是南韓空軍第17戰鬥飛行團駐地，地處南韓中南部，除F-16K戰鬥機外，其餘兩款戰機F-4和F-5均接近最高服役年限。選擇此處作為新一代戰機駐地，既體現南韓空軍力量迭代更新思維，也有助於先進戰力利用區位優勢，馳援多個方向軍事行動。