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美國戰略司令部：潛艦可安裝「低當量核武」　更容易威懾敵人

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美國維吉尼亞級核動力攻擊潛艦USS Illinois (SSN-786)。（圖／翻攝自美國海軍臉書）

▲潛艦示意圖。圖為美國維吉尼亞級核動力攻擊潛艦USS Illinois (SSN-786)。（圖／翻攝自美國海軍臉書）

國際中心／綜合報導

美國戰略司令部指揮官海騰（John Hyten）日前出席眾議院軍事委員會（House Armed Services Committee）戰略武力小組委員會會議指出，如果美國選擇開發低當量核彈，那麼海軍可以將這些核武安裝在潛艦上，作為在海面下的核威懾力量。

海騰告訴眾議員們說，美國開發的低當量核導彈將不會超過2010年美俄兩國簽署的《新削減戰略武器條約》（New START）設定的限制，美軍可以從潛艦上取下大型核武，再換上低當量核武，核武數量還是一樣，但是低當量核武讓美軍更容易威懾主要敵人。

海騰說，「這些武器的整個目標並非使用。關鍵是做好準備，明顯地做好準備，並就此與敵人溝通說，我們不會越線，我們不會使用它們。如果我們沒有做好準備，我們就會擔心別人會越線。」

戰略武力小組委員會成員、俄亥俄州眾議員透納（Michael Turner）表示，國防部官員與國會議員擔憂中俄等國家已經在開發低當量核武，試圖領先美國或受美國核保護傘（nuclear umbrella）保護的盟國。

但是也有反對低當量核武的眾議員表示，「我們不應該資助川普要求的低當量核武計畫，降低了核武使用的門檻，並從真正需要實現的軍事準備中抽走資金，我們已經實現了國家安全目標的核威懾力量，低當量核武只會使我們陷入不必要的核武競賽，並增加誤判風險」。

二戰美國投放廣島小男孩原子彈（圖／達志／美聯社）

▲二戰美國投放廣島小男孩原子彈（圖／達志／美聯社）

美國國防部在2018年2月2日發表的《核態勢評估報告》（Nuclear Posture Review）中，主張使用量身打造的靈活方式來威懾各種敵人，其中包括開發低當量核武。

海騰於2月16日在華府演講時表示，《核態勢評估報告》包含一項發展海上發射低當量核武的計劃，此計劃不會侷限在使用潛艦作為單一的發射平台，美軍具有匿蹤功能的新型朱瓦特級驅逐艦（Zumwalt class destroyer）也可能被用來安裝低當量核武。

早在2017年川普剛上台時，川普政府就在新的《核態勢評估報告》提及美國發展「低當量戰術核武」的內容，也就是說美軍搭載核武的平台可能會變得更多樣靈活，甚至將會在戰場上實際使用核武

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