女司機「油門當剎車」暴衝健身房　跑步爺慘被高速撞飛

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美國加州一名67歲的退休爺爺相當勤奮，凌晨6點不到便起身去健身房鍛鍊身體，沒想到使用跑步機到一半時卻突然衝進一輛失控的SUV，玻璃牆當場被撞個粉碎，無辜的老爺爺則連人帶機的被撞翻，差點被輾斃，幸虧即時滾向一邊而逃過一劫。

▼老爺爺被撞飛。（圖／翻攝自梨視頻）

據《每日郵報》報導，67歲的基華茲（Kiwasz）8日在加州的健身房運動時，突然一輛紅色客車高速衝撞玻璃，直直往爺爺與跑步機撞上去，驚悚瞬間彷彿拍動作電影，然而汽車在把玻璃撞碎後依然沒有剎車。

▼原本只是想好好運動。（圖／翻攝自梨視頻）

眼看自己就要慘死輪下，基華茲趕緊往旁邊一閃，才順利從鬼門關前逃脫，僅受輕傷，「我活着是一個奇蹟！突然之間發生了這次撞擊，玻璃都碎了！但幸運的是我在飛起後滾到了牆邊，所以沒有被輾壓。」

▲各種角度都相當怵目驚心。（圖／翻攝自梨視頻）

肇事女駕駛下車察看時則一臉茫然，絲毫沒發現自己差點鑄下大錯，上前詢問基華茲有無大礙後，居然一度想就此駕車逃逸，幸好被在場人士攔住。警察抵達現場後，女子表示是因為剎車板失靈，不過事實上是因為誤踩油門當剎車才造成車禍。

▼女駕駛還想肇事逃逸。（圖／翻攝自梨視頻）