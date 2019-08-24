美軍海豹余奎麟「登上AIT粉專」！台灣史上第一位　已榮升上校

記者曾羿翔／綜合報導



美國在台協會（AIT）台北辦事處長酈英傑上任滿一週年，AIT於23日在臉書PO文強調他推動的「4個增進」，其中在「增進美台安全合作」取得耀眼成就，包括選送台灣最優秀的菁英赴美受訓，海軍陸戰隊余奎麟上尉2004年成為台灣史上第一位完成美國海豹特種部隊艱苦訓練的軍官，目前已榮升上校，為軍旅職涯再創高峰。

據了解，要成為海豹特種部隊成員，要先通過基礎水下爆破訓練，余奎麟是當年123名甄選者中，11位獲得錄取的一員，而且還是11位中唯一的外國人。

另外值得一提的是，余奎麟在民國93年8月6日，曾受時任總統陳水扁的接見。陳水扁當時除了祝賀余奎麟順利通過美國海豹特種部隊的訓練外，還對余秉持「不怕苦、不怕難」的陸戰隊精神、在困境中仍勇往直前的信念，表達肯定與感佩之意。

陳水扁當時還表示，余奎麟能從123位各界菁英中脫穎而出，可說是中華民國最大的驕傲，同時也是全體國軍、更是陸戰隊同仁的最大驕傲，身為三軍統帥的他，也同感與有榮焉。

今年是美國在台協會（AIT）在台灣成立40周年，23日官方還在臉書PO出處長酈英傑上任一周年的影片，強調他在任內的「4個增進」，優先目標上已經取得許多耀眼的成就，而「4個增進」分別為增進美台安全合作、增進美台經濟與商業關係、增進台灣在全球社會的角色，以及增進美台人民的關係。