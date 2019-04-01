美中軍機「南海撞機」18週年　陸網友：現在這樣搞「摔的就是美軍」

▲2001年美中撞機事件殉職飛官王偉。（圖／CFP）



大陸中心／綜合報導

美中軍機南海擦撞事件今天滿18週年，大陸部份官方網站及網友照例以轉載「81192請返航」的口號提醒與回顧，內容除了悼念殉職的飛官王偉之外，也有網友以措辭強硬的留言表示，「現在敢再這樣搞，摔的就是美軍」。

根據美方說法，2001年4月1日，美國海軍一架EP-3偵察機在南海上空偵察時，2架隸屬解放軍海軍航空兵的殲8戰機升空監視，其中由王偉駕駛、編號81192的戰機更抵近逼迫美軍EP-3離開，兩機發生擦撞，王偉的戰機因此墜海， EP-3被另一架殲8帶到海南陵水機場。

大陸方面說法則是，王偉駕駛殲8戰機升空監視，美軍EP-3因為完成了例行偵察任務，所以突然轉向、準備返航，導致和王偉的殲8戰機相撞因此墜毀，王偉也被迫跳傘求生，但卻從此下落不明，隨後判定死亡，封為「革命烈士」，美軍EP-3則在沒有通知與許可的情況下降落在海南陵水機場。

從31日晚間開始，大陸網友透過微信及微博，轉發以「81192請返航」為題的各種文章，悼念2001年4月1日在擦撞事件中墜海喪生的解放軍飛官王偉。

解放軍透過旗下「軍報記者」的微信公眾號，發表題為「81192，我們仍在前進」的文章，內容並提到「今天我們再次呼喚81192這個熟悉的編號，再一次祭奠『海空衛士』王偉」。

文章還強調，「人民軍隊有了巨大的飛躍和發展。遼寧艦入列，國產航母下水，殲20入列，還有無數海軍艦船『下餃子』列裝部隊。英雄，你看見了嗎」，「人民海軍從近海走向遠海，從遠海走向遠洋。艦種也越來越多，噸位也越來越大，武器裝備也越來越強」。

▲2001年4月1日發生中美撞機事件，引發兩國外交危機。（圖／CFP）



大陸各軍武迷網站，「軍迷哨所」發表的文章便提到，「如今的中國空軍已不是過去的空軍，再也不用駕駛殲-8戰機攔截美軍戰機。而是更先進的殲11、蘇30、蘇35，未來甚至是殲20，美軍也不敢像當年那樣想來（就）來、想走（就）走」。

還有大陸網友留言表示，「現在看美軍還敢不敢」、「現在敢再這樣搞，摔的就是美軍」。也有一些網友表示，美中貿易戰是美國「換一種玩法」的擦撞事件，只有自己夠強大，才能有本錢「撞回去」，不會再被美國總統川普「騎在頭上」。

事件發生當時的美國總統布希（George Walker Bush）拒絕大陸要求的「停止在中國沿海的偵察活動」與對該事件「正式道歉」。時任大陸國家主席的江澤民則說，美國人在街上相撞，都會「說聲Sorry」，而現在對事件卻一句話都不說，實在「不太好」。

事後，大陸方面為王偉舉行盛大的追悼會。同年6月，美中達成協議，由美方派遣人員將偵察機拆解後，租用第三國運輸機運離陵水機場。