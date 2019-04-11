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頭等艙男女「翹高裸腳調情」！　對面乘客一抬頭腥味襲擊

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▲▼美國乘客搭機把腳翹到上面去。（圖／翻攝自IG@laurlake112）

▲女子還不斷用腳趾夾男方的腳。（圖／翻攝自IG@laurlake112，下同）

國際中心／綜合報導

美國女子蕾克（Laura Lake）最近搭乘美國航空（American Airlines）一架班機時，發現頭等艙座位區有對男女竟然脫掉鞋子，光著腳丫大剌剌的抬到椅子上，甚至當眾「用腳調情」，女子不斷用腳趾磨蹭、夾男方的腳，讓其他乘客看了實在好無言，全機的人都被迫要聞他們腳的腥臭味。

▲▼美國乘客搭機把腳翹到上面去。（圖／翻攝自IG@laurlake112）

▲女子幾乎快躺下去，腳翹得非常高。

據《太陽報》報導，這對男女坐的是頭等艙位置，但行為卻讓人忍不住搖頭，那雙擦著紅色指甲油的腳不斷在男方的腳底磨蹭，兩雙赤裸的腳丫還翹到隔板上，舒服的靠在一起休息。坐在他們後方的蕾克實在看不下去，便拍下來PO文說「這就是1000美元的頭等艙」。

蕾克指出，其實隔板對面是名男性乘客，那名乘客整趟飛行只要抬頭就會撞見對面女子的「裸腳」，有可能還伴隨著陣陣異味，真的很無辜。

▲▼美國乘客搭機把腳翹到上面去。（圖／翻攝自IG@laurlake112）

▲光看畫面都彷彿能聞到異味。

事實上，在公共場合很常發生類似事件。先前台灣有名女網友搭乘客運時，竟碰到一位離譜大媽把車子當自己家，一上車就脫掉鞋子把雙腳跨到前座扶手，兩隻腿就這樣「黃金交叉」交疊在一起，看起來相當可怕也沒有衛生，前座的人一不小心隨時會觸碰到大媽的腳。

網友們看到這脫序行為，紛紛留言提供應對方式：「剪刀給她剪下去」、「開直播，從腳開始拍最後拍她嘴臉」、「先看腳的主人正不正」、「搓她的腳腳」、「直接罵了啊，很沒品」、「十指扣她腳趾」、「故意把手肘靠在扶手上把腳推下去，然後說抱歉我沒看到。」

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關鍵字：美國,頭等艙,Laura Lake,American Airlines,北美要聞

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