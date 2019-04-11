政院核定監獄行刑、羈押雙法修正案　通信、救濟權躍進

▲監獄行刑法、羈押法修正草案出爐，對獄政人權更有保障。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者吳銘峯／台北報導

行政院11日核定《監獄行刑法》、《羈押法》修正草案，強化收容人的人權保障。這次修法草案中，增訂多項新措施，包含「監所設獨立之外部視察小組」、「修正收容人書信檢閱規定」、「增訂申訴及起訴之規定」、「戒護外醫諮詢判斷」、「提高收容人勞作金比例」等規定，提升獄政人權。

對於這次修法，矯正署表示，主要是回應近年來大法官解釋對獄政改革的意見，另外再針對較無爭議的部分，進行修正。其中針對司法院釋字第756號解釋，為保障收容人通信、投稿權益，這次修法明定監所檢查收容人書信，乃為確認有無夾帶違禁物品，並列舉得閱讀、刪除其書信內容之情形。另外針對司法院釋字第653號、第720號及第755號解釋，修法確認監所與收容人間為行政法上關係，所衍生之公法上爭議，除法律另有規定外，循申訴、行政訴訟途徑解決。另外也回應司法院釋字第691號解釋，對於不予假釋、撤銷假釋、廢止假釋之處分，修法明定受刑人得提起復審，及不服復審所為決定，得向法院提起行政訴訟等規定。

此外，為促進人權保障，明確監獄、看守所與收容人間之權利義務，並與國際立法趨勢接軌，這次修法還包含：

一、增訂於監所設獨立之外部視察小組，並增訂監所人員執行職務，應符合比例原則、尊重收容人尊嚴及維護其人權，並明定不得長期單獨監禁。

二、增訂監獄得對收容人施用戒具、施以固定保護或收容於 保護室之要件、程序及期限，以及安排醫事人員評估其身心狀況，並提供適當協助之規定，以維護人權。

三、增訂監獄得對收容人施用戒具、施以固定保護或收容於保護室之要件、程序及期限，以及安排醫事人員評估其身心狀況，並提供適當協助之規定，以維護人權。

四、基於「取之收容人，用之收容人」之精神，修正監所作業賸餘由現行37.5%提高至60%充收容人勞作金。另明定延長作業時間應經收容人同意，並應給與超時勞作金；以及明定收容人因作業或職業訓練而有傷亡情形者，應發給補償金之規定，以強化其保障。

五、增訂監所依其規模及收容對象、特性，得在資源可及範圍內備置相關醫事人員，於夜間及假日為戒護外醫之諮詢判斷，並由衛生主管機關定期督導、協調及協助改善衛生醫療相關事項。