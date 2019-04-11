「媽，要投給誰」首投族記性差　選票帶出場遭罰2萬

▲桃園市龍潭區林姓男子去年11月24日公職人員選舉時，僅投里長選票後把市長、市議員選票帶出投開票所遭選監人員當場查獲，林辯稱是媽媽叮囑他要投給特定候選人但他忘記，想打電話確認才把選票帶出來。（圖／達志／示意圖）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市龍潭區林姓男子於去年11月公職人員選舉投票日，首次投票僅投里長選票後，隨將市長與市議員選票帶出投開票所，當場被選監人員發現詢問，林聲稱投票前媽媽特別叮囑要投給特定候選人，但他忘記要投誰才帶出選票準備打電話詢問媽媽，選監人員仍依違反選罷法送辦；桃檢11日偵查終結予以緩起訴1年，緩起訴處分確定6個月內向國庫支付2萬元。

檢警指出，住在龍潭區的23歲林姓男子，去年11月24日下午1時許到龍潭區神龍路第1038號投開票所投票，領取3張選票後，竟只投里長選票到票匭後，將市長、市議員選票帶出投票所，過程都被選監人員目睹，立即通報員警處理，員警在林男身上查扣市長與市議員空白選票各一張，依違反選罷法將一頭霧水的林男帶回派出所偵訊。



林男辯稱，自己是首投族第一次投票，當天領選票後，只圈選里長候選人，但投票前媽媽曾叮囑他市長與市議員要投給特定人選，但他忘記了是那些候選人，才想把選票帶出場打電話詢問清楚後，再回去重新投票，未料因此觸法。

桃園地檢署考量林男確實是首投族，沒有前科紀錄，也坦承帶出選票等犯行，11日偵結予以緩起訴1年，緩起訴處分確定後6月內向國庫支付2萬元。

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