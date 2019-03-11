虛報人頭詐領助理費 　芳苑鄉長洪和炉夫婦繳庫240萬緩起訴

▲芳苑鄉長洪和炉（右）指示楊妻虛報助理公費，違反公務員登載不實罪嫌，檢方緩起訴。（圖／翻攝自洪和炉傾聽民意聯絡站，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣芳苑鄉長洪和炉在2006年到2014年擔任縣議員期間聘請多名助理，指示楊姓妻子以虛報人頭方式詐領助理費，每月助理費高達14萬元，遠高於公費補助8萬元助理費遭人檢舉，檢方近日偵結，認為兩人違反公務員登載不實罪，予以緩起訴1年，各向公庫支付200萬與40萬元。

緩起訴處分書指出，62歲洪和炉於2006年3月至2014年12月擔任彰化縣議員期間找來沈、林、洪、楊等5名助理，洪和炉與51歲楊妻於2007年至2008年連續兩年期間，以幫忙報稅為由，向彰化縣議會提出聘請不知情的楊妻妹妹為公費助理，將每月薪資4萬元匯入洪和炉郵局帳戶，再由楊妻提領支付助理群。

2013年5月至12月，洪連任議員期間又找來不知情的馬姓友人，提供郵局帳冊與身分證件，向縣議會申請每月薪資4萬元的公費助理補助費。

▲芳苑鄉長洪和炉（中）違反公務員登載不實罪嫌，被檢方緩起訴。（圖／翻攝自洪和炉傾聽民意聯絡站）

兩人到案後坦承犯行，檢方審酌，洪每月助理費13、14萬，遠高於公費補助8萬元助理費，洪實際花費金額遠超過溢領助理費，且尚無查證洪、楊兩人有助理費挪用情形，依此予以緩起訴處分。

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