　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

吳景欽／檢察長介入認罪協商，合法嗎

請按讚支持 ETtoday新聞雲

▲桃園地檢署反賄行動列車出發，檢察長彭坤業籲全民一起反賄，扮演「啄木鳥公民」角色，共同揪出賄選壞蟲，守護家園。（圖／記者楊淑媛攝）

▲前桃園地檢署檢察長彭坤業涉入一起逃漏稅關說疑雲，問題出在其下命令時，是否有依法而行。（圖／記者楊淑媛攝）

前法務部長邱太三涉入一起逃漏稅案的關說疑雲，關於是否有關說，高檢署雖已做出調查報告，但法務部是否會將此案移送檢察官評鑑委員會，尚待後續觀察。但值得檢討的是，目前認罪協商的機制。

在1999年的司改會議，針對刑事司法部分，決定改朝英美法的當事人主義。而英美的刑事司法最重要的特色，就是陪審制度與認罪協商。關於陪審，直至現在，台灣仍在陪審與參審間抉擇，至於認罪協商，則分別於2002年、2003年的《刑事訴訟法》修法中，正式引入。

目前的認罪協商，於偵查階段，就是緩起訴的運用。依據《刑事訴訟法》第253條之1第1項，只要不是屬於死刑、無期徒刑或最輕本刑三年以上有期徒刑的案件，檢察官即可基於公益，訂一到三年的緩起訴期間，並可依據《刑事訴訟法》第253條之2第1項，要求被告履行一定事項。而其中的履行事項，如向被害人賠償、向國家支付公益金、服義務勞務、自費醫療等，必須得到被告同意，就在實質上，等同是認罪協商。

只是由於此等協商，法律未強制要求有律師在場，在被告與檢察官不對等的情況下，這些法條規定的同意權實等同虛幻。一般平民百姓面對檢察官的要求，恐只有認罪且默默接受之途。

除了緩起訴之外，在《刑事訴訟法》中，還設有協商程序的專編。至於可以進行協商的範圍，與得緩起訴的案件範圍相同，只是依據《刑事訴訟法》第455條之2第1項，必須是檢察官起訴後，於第一審辯論終結前，檢察官於徵詢被害人之意見後，與被告或其代理人、辯護人，就科刑、緩刑、賠償金額、公益金等等，進行審判外協商。一旦協商完成，再聲請法院為判決，被告也因此喪失上訴的權利。

因此，藉由協商程序確實可以迅速終結案件，也可儘量藉由轉向處遇來避免被告入監服刑，更可使被害人獲得賠償，致達成修復性司法的三贏狀態。只是此等程序，仍是法庭外的協商，且依據《刑事訴訟法》第455條之3，檢察官在聲請法院為協商判決後，有10日的猶豫期間，即被告與檢察官皆有權撤回協商的程序權，就使此等合意，陷入不穩定的狀態。尤其在此等程序，亦未強制律師辯護，則如此的協商到底有多少是基於自由意志，實屬未知，恐又落入叢林法則之中。

以此次關說疑雲的原案件來說，雖然逃漏稅金額高達數億元，但因根據《稅捐稽徵法》第41條，以不正方法逃漏稅者，可處五年以下有期徒刑，仍屬可為協商的案件範疇。而檢察長依據《法院組織法》第64條，即基於檢察一體，要求檢察官進行協商，在形式上，似無任何違法之處，且此類金融犯罪重點在剝奪其利得，若能藉由協商，儘速讓其繳交逃漏稅金額與罰金，避免陷入長期訴訟，似也無可厚非。

但問題是，檢察長在下這些命令時，有無依法而行，甚至在面對眾多案件皆不涉入，卻對某個具體個案下指令，就讓人質疑，到底這個被告或其辯護人，有何特殊性。更重要的是，在目前的協商程序，既缺乏對等性，又處於不透明的情況下，易成為藏污納垢之處，容易讓人有可乘之機，就應儘速檢討與修正。

好文推薦

吳景欽／累犯加重違憲，那酒駕呢

吳景欽／引入專家證人就能保障被告訴訟權嗎

吳景欽／測謊測出了真相還是謊言？

●吳景欽，真理大學法律系所副教授、法稅改革聯盟發起人及超徵還財於民公投提案領銜人。以上言論不代表本報立場。

法律雲推薦 免費公益講座，歡迎參加！
主辦單位：台灣法治暨政策研究基金會
時間、地點：4/27（六）14：30～16：30/國父紀念館B1演講廳
演講者：尤美女（立法委員）
講題：從ME TOO談性侵害之防治
ET快訊
「內診選物」挑處女！3大婦科名醫偷吃女病患　他下場最慘
想確定交往…張軒睿喊Selina「名字1個字」！肢體接觸甜炸

關鍵字：法律,司改人權,吳景欽,邱太三,桃檢,關說,彭坤業,檢察長,認罪協商,逃漏稅,緩起訴,修復式司法

點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持 ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 法律最新 全站最新

關說案　彭坤業批檢察官兩面手法、展開協商又閉門不協商

快訊／深陷「關說風暴」！邱太三請辭捍衛清白：願接受調查

高檢署調查報告出爐　認邱太三「提醒」就是「請託關說」

涉桃檢檢察長彭坤業關說案　邱太三發聲明澄清絕無關說

邱太三為名醫逃稅案「陳情」　高檢署調查報告認定「關說」

李永然、陳贈吉／司法官評鑑應兼顧監督及審判獨立

吳景欽／檢察長介入認罪協商，合法嗎

【獨家】法務部長蔡清祥司改：傾聽民意接地氣、提高人民信賴

吳景欽／累犯加重違憲，那酒駕呢

「沒有爸媽，要花二十年養殺人犯」　吳慷仁.謝瓊煖一鏡到底直戳哭點

地表最強「煞車預警」5秒神預測　人夫們淚：我家的只有休眠模式

深海尖牙「巨鯰」瞬間咬爆可樂罐　 頭身分離後威力不減！漁民：太誇張

小六女檢舉家長會長兒作弊　被逼道歉校方：師調查有瑕疵

奧迪「謀殺式橫移」跨槽化線　物流車閃避撞上護欄卡死

冰島冰川突崩塌...外緣剝落墜入海　巨浪沖上岸直逼腳邊嚇得遊客逃竄

綠議員送「台灣特別行政區」護照　韓國瑜揮手拒收：我不戴紅帽子

瑤瑤秘密交往南韓綜藝咖！　飛首爾見公婆「1年半戀情曝光」

王心凌甩變臉「網路新聞無奇不有」　潘瑋柏也是苦主：給我們好看照 片吧！

蔡依林《紅衣女孩》血濺滿臉！　「斷頭女屍」藏恐怖秘密…

李永然、陳贈吉／司法官評鑑應兼顧監督及審判獨立

吳景欽／檢察長介入認罪協商，合法嗎

【獨家】法務部長蔡清祥司改：傾聽民意接地氣、提高人民信賴

吳景欽／累犯加重違憲，那酒駕呢

不怕「霸王條款」被做掉　賴清德再拒蔡賴配：民進黨非一言堂

男帶人妻開房間遭抓姦！囂張扯辯「純聊天」　40分鐘代價10萬元

半夜驚見「粉衣小女孩」現蹤　她傻眼：妳穿這樣要去哪

網路恐嚇議員鄭孟洳「殺妳全家」　警查到兇手：IP來自境外

常美冰店參戰確認！「拒絕一國兩制」遊行　限量送300支冰棒

劉兆玄出席軒轅黃帝清明公祭　5G網路「0死角直播」

系主任說的九個字讓她忘不了！ 　林奕含逝世2周年好友貼婚禮詞引瘋傳

詹婷怡「被請辭」？　NCC副主委：無法代替主委發言

想赴日工作注意了！14種人可望永久居留　一次接納近5萬人

藍營拱韓逼縣市長表態？　侯友宜批：不應當裁判又當鼓譟者

輾爆60kg巨蟒斷三截！ 台鐵司機傻住雙人崩潰抬屍下山

法律熱門新聞

范其瑄／被做成口罩的HELLO..

郭芸言／調包商品標籤涉詐欺

【獨家】法務部長蔡清祥談司改接..

吳景欽／檢察長介入認罪協商可嗎

雷皓明／員工離職沒早說　雇主可..

騎單車酒測超標　法界：罰300..

吳景欽／累犯加重違憲，那酒駕呢

黃俐菁／遇到魔音鄰居的錦囊妙計

稱杜拜公司董事　超跑女神詐六千..

私處滴蠟性侵　心靈狼師二審判刑

主任檢察官教你看懂地檢署傳票

李永然、陳贈吉／司法官評鑑應兼..

雷皓明／精神賠償怎樣才告的成？

前立委馮滬祥性侵　再審遭駁確定

更多熱門

相關新聞

檢察長關說案　彭坤業批檢方辦案兩面手法

桃園地檢署檢察長彭坤業爆發疑似關說事件持續發燒，繼爆發前法務部長邱太三關說外，彭坤業中午也發聲明捍衛清白。他批評檢察官辦案兩面手法、既展開協商又閉門不協商，他認為本案只是提醒檢察官注意協商之程序事項，且從未接獲該檢察官之報告，並無請託關說，希望監察院調查後，還自己清白。

【獨家】法務部長蔡清祥談司改接地氣

《法官法》修法後，卻讓民間監督機制失靈？

翁啟惠無罪　公懲會仍記申誡處分

邱太三涉關說案　徐永明：總統應給國人一個道歉

讀者迴響

發燒話題

日本新年號 張國榮 我們與惡的距離 酒駕修法 鄭捷 許淑淨 王令麟 孟耿如 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE志效 金城武 王令麟 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 鄧紫棋 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 311地震 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 陶嫚曼 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 3年A班 橋本有菜 王令麟 郭台銘 國泰世華 鈕承澤 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 王令麟 東森自然美 波音737 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 孫安佐 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 東森購物 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗 張韶涵

熱門新聞

婦科名醫「內診」挑處女偷吃　正宮抓姦

勝利砲友現身！「熱情掌聲片流出」女人排隊被睡

國小女當眾被霸凌！媽媽復仇被3萬人讚爆

快訊／09：52台東規模5.6地震！最大震度4級

西施「深V車頭燈」辣照瘋傳　老司機暴動

短裙妹珍奶上捷運　他拍吸下瞬間

偷情小王懷孕　人妻：一定生下送到貴府

軍事專家：若發生衝突　美軍會以武力奪台

「捷運女地主」轉帳597次被詐2.3億：被騙了

媽媽抱娃賞櫻…遇電視台訪問！轉頭網淪陷

遊艇大亨竟是狼　隨機撿屍迷姦

高市街頭驚見「待転区」　網戰翻

帥醫偷吃處女　醫師娘怒飆小三

小7「8種復仇者聯盟」集點商品一次看

金爐挖出謎樣生物　他一秒決定養

更多

最夯影音

更多

「沒有爸媽，要花二十年養殺人犯」　吳慷仁.謝瓊煖一鏡到底直戳哭點

地表最強「煞車預警」5秒神預測　人夫們淚：我家的只有休眠模式

深海尖牙「巨鯰」瞬間咬爆可樂罐　 頭身分離後威力不減！漁民：太誇張

小六女檢舉家長會長兒作弊　被逼道歉校方：師調查有瑕疵

奧迪「謀殺式橫移」跨槽化線　物流車閃避撞上護欄卡死

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面