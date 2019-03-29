社福機構虛報領取補助205萬元　桃檢認定無詐欺但有偽造文書

▲桃園市某社福機構遭涉嫌虛報本國籍照護服務員向政府領取205萬元補助，事後坦承犯行因聘用人力短缺並已繳回補助款也深表悔悟，偽造文書案部分桃園地檢署29日依緩起訴處分。（圖／翻攝自社福臉書）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市一家民間社福機構李姓主任等6位社服人員，因為看護人力短缺，為符合外籍服務員人數與本國照服員人數的比例規定，虛報10位本國照服員，在6年內領取內政部與衛生署等205萬餘元補助，桃園地檢署去年11月獲報調查，經高院發回續查，李姓主任等6人犯後坦承犯行深表悔悟，並繳回補助款，難以認定有詐欺犯意，涉嫌偽造文書部分則予6人緩起訴處分。

桃檢指出，李姓主任等6人，從2010年起，明知10位本國籍照顧服務員並未實際在該社福機構擔任照顧服務員，卻陸續幫他們加保，同時向內政部、衛生福利部申請共計205萬餘元補助款，涉嫌偽造文書。

李姓主任偵訊時解釋，社福機構看護人力嚴重短缺，為增加外籍服務員，又要符合外籍服務員人數與本國照顧服務員人數比例規定，才虛報10位本國照顧服務員，他們坦承偽造文書，也已繳回補助款項。

桃檢表示，經查，李姓主任等6人因一時失慮犯案，犯後坦承犯行、深表悔悟，歷此司法偵查程序應有所警惕，認以緩起訴處分為適當，去年11月間已與李姓主任等6人涉嫌偽造文書案件緩起訴處分，案件送請經高檢署檢察長命令發回續查，29日偵結，檢方仍以緩起訴處分為適當。

另外，李姓主任等6人緩起訴期間都為1年，李姓主任應向公庫繳交6萬元，廖姓秘書等5人，各應向公庫繳交2萬元。

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