警局新闢藝文走廊　藝術饗宴調和陽剛之氣

▲桃園市警局平鎮分局最近將二樓長廊布置成藝術走廊，商請書畫名家提供作品，讓充滿陽剛之氣的警局也能擁有藝術氣息。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市警局平鎮分局為提升員警同仁藝術人文氣質，也讓洽公民眾欣賞名家畫作，最近將二樓長廊布置成藝術長廊，特別情商知名書畫大家如羅永貴、孔祥琳、陳士侯等多位書畫名師輪展作品，其中陳士侯畫的鍾馗書畫最受矚目，市警局長陳國進參觀後也讚不絕口。

平鎮分局副分局長陳怡誠表示，為營造出心靈美學的辦公環境，分局長黃炳訓將分局二樓長廊改造成藝文長廊，親自走訪各書畫名家，請求書畫名家將作品無償提供輪展，畫作含括潑墨山水、現代油畫或是書法創作，均獲得各名家支持同意提供在分局二樓長廊輪展，供員警與洽公民眾駐足欣賞。

▲桃園市警局平鎮分局最近將二樓長廊布置成藝術走廊，桃園市警局局長陳國進（中）與平鎮分局長黃炳訓（右），共同觀賞陳士侯老師鍾馗畫作。（圖／記者沈繼昌翻攝）

分局長黃炳訓指出，藝文長廊的成立，感謝書畫名師羅永貴、孔祥琳、游麗美、陳士侯與陳勝德提供畫作輪展，每位老師作品風格都十分特殊，例如陳士侯擅畫鍾馗，日前局長陳國進視察時也特別駐足觀賞，對栩栩如生的鍾馗造型也讚嘆有加。

每位老師的作品會在平鎮分局藝文長廊展出為期三個月，目前展出是羅永貴的潑墨山水畫作，未來會邀請立體雕塑作品參展，讓洽公市民與員警同仁欣賞不同類型的藝術創作。

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