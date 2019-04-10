男裹「誰放屍體冤魂找誰」白布上吊亡...家屬不敢收屍叫警察來

▲桃園市新屋區古姓男子因買賣古厝與人訴訟被判敗訴定讞後鬱鬱寡歡，10日被家人發現在祖厝上吊自殺，還要求家人不要收屍。（圖／視覺中國）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市70歲古姓男子因位於新屋區祖厝土地買賣糾紛與人纏訟多年，去年底台灣高院判決古男敗訴定讞，必須拆屋還地，古男認為司法不公，欺負他不諳法律，更愧對祖先，9日晚間離家後音訊全無，家人10日在祖厝發現古男裹著「誰將我屍體放下，我的冤魂就找誰！」白布上吊自殺，讓家人悲痛不已。

住在桃園市新屋區70歲古姓男子，6年前將位於新屋區三合院祖厝賣給親戚，親戚再轉售第三方買主，交易完成後，買主要求拆除地上物三合院，古男才驚覺買主購地是連同地上物在內，與買主協調多年沒有共識，雙方纏訟6年之久。

9日晚上，古男獨自外出後沒再回家，家人一直聯絡不上，10日上午家人在祖厝大廳發現古男裹著「爸爸是死在家裡，不用收屍，誰敢將我屍體放下，我的冤魂就找誰」白布，家人不敢放下古男趕緊報警處理。

死者妻子透露，2013年先生將古厝83坪土地以238萬元價格賣給親戚，同年親戚轉售給第三方買家，買賣期間對方都未說明賣地是連帶地上物一同出售，因他們夫妻都沒過書，也不諳法律相關證明文件，交易完成後才驚覺買賣土地是連同地上物，也就是祖厝將面臨拆除，先生自覺愧對祖先，更認為被欺騙一怒告上法院，官司歷經6年訴訟，台灣高院去年底判決先生敗訴，認為買方已充分說明責任，全案定讞，先生心情更跌落谷底。

死者女兒直言，父親為此非常自責，常一人在祖厝附近徘徊，擔心法院執行強制拆除，生前多次揚言：「要拆就得踏過我屍體」，家人都很擔心，未料悲劇還是發生。

楊梅分局指出，10日上午接受報案現場已勘查完畢，初步排除有他殺可能，已報請檢察官相驗處理。

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