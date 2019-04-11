台南市全民防衛動員暨災害防救演習登場　新式消防車吸睛

▲台南市「全民防衛動員暨災害防救演習」，空軍第一戰術戰鬥機聯隊及奇美實業公司出動台灣第一台高空砲塔化學車參加演練，還出動直升機救援救護等等，十分吸睛。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

居安思危，有備無患，面對極端氣候環境變遷嚴峻的挑戰，台南市政府運用「動員、戰綜、災防」三合一會報聯合運作機制，4月11日上午在安平區安平國中舉行「全民防衛動員暨災害防救演習」，下午在安平區公所進行避難收容處所開設及安億公有停車場及安平運河進行實兵演練。

本次民安5號演習，中央統裁官由行政院動員會報海軍常務次長蕭維民中將擔任，出席人員有後備副指揮官程幼銘少將、行政院動員會報羅籯洋少將、災害防救辦公室呂大慶參議、國土辦公室黃正芳副主任、第四作戰區劉將軍、南區後備朱將軍、中央部會評核委員、市政府及37區公所防災承辦同仁及外縣市觀摩人員等超過300人，經由兵棋推演及綜合實作提升防救災專業技能，以精進各項防救災工作。

民安5號演習指揮官由市長黃偉哲親自主持，黃市長時表示，台灣每年一定發生會多起颱風侵襲事件，颱風帶來豐沛雨量，保護市民生命財產安全，是市政團隊責無旁貸的責任。5月份即將進入防汛期，要求市府防救災團隊要以高規格看待每次災害考驗，不要心存僥倖，事前做好各項整備措施，災害發生時各機關及區公所要本於職權，勇於負責的態度，才能化險為夷，將災害損失降至最低。

本次演習係以風、水災、重大交通事故及複合式災害類型為情境想定，兵棋推演分別為「重大交通事故空難及載客小船事故應變處置作為」、「風(水)災害預警機制與應急整備」災害防救聯合應變機制、「土石流紅色警戒、淹水一級警戒及防災告警系統CBS發布警告訊息及災害搶救應變作為」、「毒性化學物質外洩、輻射汙染、道路塌陷、維生管線災害應變作為」、「災後復原重建(環境衛生整理、家園清理恢復、住家淹水查核、動物家禽屍體清運、農漁牧災情查估)作為」等5個特別狀況，採狀況誘導方式演練。

消防局長李明峯強調，這次演練首次結合台南航空站進行場外重大交通事故空難處置，2014年7月23日晚間7時復興航空在澎湖及2015年2月4日上午10時55分復興航空在基隆河上，都發生空難事件之案例。面對突發事件緊急應變處置作為，政府相關機關平時應做好專業技能訓練，養兵千日用在一時，災害發生時，更應加強救災資源的整合及橫向聯繫，以人命救助為優先，透過實兵演練以建立標準作業程序，萬一災害真的發生時，才能迅速應變，妥善處理。

台南航空站及空軍第一戰術戰鬥機聯隊分別各出動1部機場化學泡沫消防車（奧地利ROSENBAUER New Panther6x6）俗稱美洲豹機場化學消防車，最高時速115公里/小時，可蓄水12500公升以上及1500公升泡沫原液，車頂砲塔9000升／分鐘輸出，車前砲塔1600升／分鐘，並設有車底防護噴水系統及高壓水管捲輪；奇美實業公司出動台灣第一台高空砲塔化學車，造價新台幣3800萬元，具有三合一功能，一台抵三台（具1台消防車水量、2台泡沫車泡沫量及雲梯車高空射水功能），可360度旋轉，大量能6000升／分，是一般消防車的2倍，是先進科技救災效能的利器。直升機救援救護、消防局打火兄弟自行研發利用UAV無人飛機吊掛擴音器進行災情宣導、救生圈落水救難等，另有企業廠商捐贈膠筏，非常輕便，可進行災民疏散撤離、載送救濟物資或協助運補移動式抽水機油料，還有仁德區公所在地農民支援改裝曳引機後座作為疏散撤離的交通工具，都是本次演習的創新亮點作為，實兵演練人力及機具計動員消防61車300人、救生船（水上摩托車）22艘、國軍22車136人、其他單位143車861人，合計226車1297人。同時以複合型災害驗證台南市政府各救災單位及各軍、公、民間、事業單位與鄰近縣市等救災機關相互支援能力，有效提升各救災單位搶救應變作為。

108年全民防衛動員暨災害防救（民安5號）演習，以複合型災害驗證台南市政府各救災單位及軍、公、民間、事業單位與鄰近縣市等救災機關相互支援能力，有效提升各救災單位搶救應變作為，以驗證動員各機關的效能及應變能力，同時也透過救災資源整合，強化災防告警系統運用（CBS），達到溝通協調合作的目標，演習兼具社會教育功能，提升全民防災認知，保障百萬市民生命及財產安全。