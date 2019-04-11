542萬戶受惠！新鮮人月薪3萬、雙薪4口年薪123萬免稅

▲蘇貞昌。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蔣婕妤／台北報導

財政部去年推動稅制優化，單身小資族只要年收入在40.8萬元以下、頂客族81.6萬元以及育有兩名子女的四口之家，年收入在123.2萬元以下，可以免稅，根據財政部新聞稿，預估達到177.45萬戶受惠。

所得稅申報將於5月開跑，今年實施多項使人民有感稅制優化措施，包含社會新鮮人年薪40.8萬元（月薪30,000元以下）、雙薪家庭年薪81.6萬元、雙薪4口之家（扶養2名5歲以下子女）年薪123.2萬元，可免納所得稅，減輕薪資所得者及中低所得者稅負。預估受益戶數由修正前21.93萬戶增加至177.45萬戶，減稅利益由4.32億元增加至55.39億元。

財政部進一步介紹，五月份線上版報稅系統也將全面上線，盼能提升網路申報便利性；另外也特別精進行動支付繳稅流程，提供行動支付專屬QR-Code（含稅額），納稅義務人掃描後即可完成繳稅，簡化行動支付繳稅流程。財政部說明，民眾於今年5月辦理所得稅結算申報時，可適用上開稅制及稅政優化措施，呼籲納稅義務人多加利用稅額試算服務及透過網路完成107年度所得稅結算申報作業，快速又便捷。

行政院長蘇貞昌指出，這次包括標準扣除額、薪資所得、身心障礙及幼兒扣除額等4項扣除額的提高，讓年薪40萬8千元以下、雙薪家庭年薪81萬6千元以下，或四口之家年薪123萬2千元以下的國人，都可以不用繳所得稅，大幅減輕薪資所得者、中低所得者以及育兒家庭的負擔，預估將有542萬戶可因此受惠。