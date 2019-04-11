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召公股行庫董事長精神喊話　蘇貞昌：一起為人民努力

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▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者屠惠剛攝）

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蔣婕妤／台北報導

行政院發言人Kolas Yotaka 11日院會後記者會證實，行政院長蘇貞昌在院會前大動作召及八大公股銀行董事長及總經理進行精神喊話，期盼公股銀行除了本行業務，也要多協助政府福國利民相關政策。

在行政院長蘇貞昌主導下，第一金、華南金、彰銀及土銀等4大公股行庫董事長出現大地震。因慶富案下台的合庫前董事長廖燦昌，回鍋公股金融體系第一金；老華銀人、現任高雄銀董事長張雲鵬則回鍋華南金，而土銀董事長凌忠源轉任彰銀，遺缺則由現任合庫總經理黃伯川升任。

國民黨團6日召開記者會，批評公股行庫8位人事調動根本亂了套，這次換人就是民進黨為了掌控金脈，所以要換上自己人，未來將會以黨團名義提案要求閣揆蘇貞昌到立院針對本次公股銀行大搬風進行專案報告。

蘇貞昌日前受訪時回應，他用人唯才，一向不問藍綠只問能力，從他當屏東縣長時期的主任秘書、到上次擔任行政院長時的秘書長，都是國民黨籍，這次銀行公股董事長、總經理也依樣，標準只有一個，就是用人唯才，甚至要強調是基層出生、特別提拔女性，希望公股行庫發揮效率，為人民服務，做出最好成績。

蘇貞昌11日召集公股行庫董事長及總經理精神喊話，Kolas Yotaka 轉述，蘇貞昌會中表示，希望所有董事長及總經理，除了本行業務以外，多協助政府推動福國利民政策，例如中小企業轉型、長照、新南向等，蘇貞昌強調，公股行庫也是政府一部分，期許能跟著政府一起為人民努力。

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關鍵字：蘇貞昌,公股行庫

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