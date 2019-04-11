邵子平到底能不能領退休金？　陸委會開示了

▲邵子平遭廢止台灣戶籍，引發各界討論。（圖／翻攝微博）

記者陳政錄／台北報導

旅美法學專家因取得中國大陸身分證，遭廢止台灣戶籍，也無法領取健保和退休金，但有媒體報導邵未失國籍仍可領取，對此陸委會今天說明，「兩岸人民關係條例」優於「國籍法」，邵子平若不放棄中國身分證，就領不到退休金。

陸委會副主委兼發言人邱垂正進一步表示，根據本會了解，邵曾考取國家考試，但經查詢沒有考試及格或程序紀錄，後來雖他短暫擔任教職、政府機關機要人員，但並無領取軍公教退休金的問題。意即邵子平本來就領不到退休金。

▲大陸委員會副主委兼發言人邱垂正。（圖／記者陳政錄攝）

邱垂正指出，依照兩岸相關條例，在中國大陸設有戶籍或領用護照者，依法停止領受退休金等權利，必須等到依規定恢復台灣人民身分後，相關權利才能恢復。

但他也提到，若在台灣人民身分停止期間，該人士的退休金也無法補發。

82歲的邵子平因取得中國大陸身分證，遭內政部移民署在3月廢止其台灣戶籍。邵子平不滿健保跟退休金都沒了，揚言返台打行政訴訟，並痛批台灣當局取消他的戶籍違反憲法，侵害他的權益。

對於邵子平案，行政院長蘇貞昌表示，「既然要放棄台灣，還要當中華人民共和國的國民，還要享受台灣的健保福利跟領台灣的退休金，門都沒有」。

值得注意的是，有媒體報導，「蘇揆可能弄錯了，移民署裁罰與公務人員的退休金無關，依現行規定，若邵子平每年在中國居留未逾183天，仍可領取退休金」。因此陸委會今日特別做出回應。