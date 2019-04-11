市場租小攤賣麵討生活　3煞砸爛竟是房東欠債未還

▲ 基隆果菜市場疑房東欠債，承租小吃攤凌晨遭3惡煞砸店。（圖／合成照／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市安樂區果菜市場11日凌晨突有3名男子持木棍砸攤後離去。老闆娘說，因房東在外欠債，她只是向房東租攤位做生意，如今現在無法做生意，讓她感到非常害怕。目前轄區警方已介入調查。

陳姓婦人在果菜市場向房東租下攤位經營小吃麵攤，疑似因房東在外欠債，11日凌晨5時許，遭突如其來3名男子砸攤，嚇得陳婦躲在一旁角落，大喊「救人啊！」現場一片凌亂，桌椅都被掀翻，碗盤食物散落一地，生財器具損失近萬元，警告意味相當濃厚，所幸無人受傷。

▲ 承租小吃攤凌晨遭3惡煞砸店。

鄰近攤商說，這已經不是第1次上門來討債，陳婦2年前向房東租下攤位經營小吃攤，陸續就有不明男子上門找房東討債，前後發生10多次，也報警2次，但警方都未處理。在這樣下去，生意怎麼做下去，希望警方盡快能抓到人。

安樂果菜市場主委楊中歷指出，房東疑似在外欠下60萬元的債務，承租房客卻無辜受波及，砸店的暴力份子1天未抓到，就讓攤商們都難以安心做生意，希望房東能趕緊出面解決債務問題。

▲ 承租小吃攤老闆娘趕緊報警。

▲▼ 現場一片凌亂，桌椅都被掀翻，碗盤食物散落一地。