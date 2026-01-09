　
社會 社會焦點 保障人權

趁妻熟睡偷刪手機9700張照片　夫被判刑5個月

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿雄（化名）2023年9月間無視保護令內容，趁妻子小花（化名）熟睡時，翻拍手機內的照片，並刪除9700張照片、聯絡人資料等等，結果反被妻子一狀告上法院。雖然阿雄辯稱自己是為了打民事訴訟才會這樣做，但基隆地院法官審理之後，沒有採信他的說詞，並依犯無故取得、刪除他人電腦相關設備之電磁紀錄罪，判處他有期徒刑5個月，得易科罰金15萬元。

▲▼蘋果手機。（圖／CFP）

▲阿雄坦承翻拍妻子手機內的照片。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿雄明知保護令內容，仍在2023年9月間趁著妻子在臥室內熟睡時，拿走妻子的手機並翻拍照片，最後還刪除手機內9700張照片、社群平台帳號資料、聯絡人資料、備忘錄、語音備忘錄等等；後來小花發現手機內的資料不見了，查看紀錄才知道是丈夫所為，因而決定報警、提告。

阿雄到案之後坦承有用自己的手機翻拍妻子手機裡的照片，但他辯稱妻子的手機沒有上鎖，之所以會這麼做也是為了民事訴訟，他沒有入侵妻子的手機，更沒有刪除裡面的資料。

不過，基隆地院法官認為，一般人的手機內存有大量私人資訊，也可能包含支付功能，所以大多都會設定密碼或妥善保管，避免他人擅自使用，而阿雄坦承翻拍照片，按照經驗法則判斷，他應當需要「輸入密碼」才得以進行翻拍，確實屬於入侵行為。

法官接著指出，夫妻之間雖然互負忠貞以保障婚姻純潔之道德上或法律上的義務，但不代表必須被迫接受另一方全盤的監控，更不能藉口懷疑或有調查配偶外遇的必要，就恣意窺視、竊聽對方的非公開資訊，這樣的行為難認具有法律上的正當理由。

最終，法官沒有採信阿雄的說詞，並依犯無故取得、刪除他人電腦相關設備之電磁紀錄罪，判處他有期徒刑5個月，得易科罰金15萬元，全案仍可上訴。

01/07 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

