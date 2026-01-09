帶豬肉入境挨罰！「偷改居留證號」拒繳20萬　士林分署出手了

▲帶豬肉闖關失敗，變更居留證也沒用，士林分署追到最後罰款全收 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

想閃也閃不掉！王姓男子自中國大陸攜帶約1.6公斤加工豬肉來台，未申請檢疫遭裁罰20萬元，逾期未繳被移送行政執行。士林分署追查發現其變更居留證號，仍成功扣押名下存款，罰鍰全數徵起，展現防疫零容忍決心。

分署指出，該名王姓義務人先前自中國大陸攜帶約1.6公斤加工豬肉產品入境，卻未依規定申請動植物檢疫，違反動物傳染病防治相關規定，遭當時的農委會動植物防疫檢疫局新竹分局裁處20萬元罰鍰。由於王男逾期未繳納罰鍰，案件隨即移送強制執行。

受理後，分署即啟動財產清查作業，期間雖陸續執行部分款項，但仍未能全數清償。考量義務人為大陸地區人民，若於執行期間離境，恐影響後續公法債權實現，分署依法對其採取限制出境措施。

執行過程中，分署進一步追查發現，義務人於案件執行期間曾重新核發在台居留證，其居留證統一證號因此變更，導致原先以舊證號核發的執行命令一度未能成功扣押相關資產。經重新比對身分資料、查明其最新居留證號後，分署依法重新核發執行命令，順利扣押其名下存款。

▼男帶1.6公斤豬肉闖關，士林分署20萬罰鍰全數追回 。（AI協作圖／記者黃宥寧製作，經編輯審核）

分署表示，近日已成功扣押義務人存款共計19萬餘元，將本案剩餘罰鍰全數徵起，展現政府落實非洲豬瘟防疫政策、嚴正執行公權力的決心。

分署也提醒，非洲豬瘟疫情仍在多國持續流行，對國內畜牧產業構成高度威脅，尤其農曆年節將近，民眾出入境時務必遵守動植物檢疫相關規定，切勿違規攜帶肉製品入境，以免一時疏忽遭裁處高額罰鍰。