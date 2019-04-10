潮境秘密花園現蹤稀有「龍王鮋」　20年前曾出現過生態變好了

記者郭世賢／新北報導

基隆潮境公園保育區秘密花園，近日有一名愛好潛水教練蘇耀威，在海底拍到2隻稀有「龍王鮋」，據其他潛水遊客表示，20年前曾出現過，這是第二次在潮境花園海域發現，相當稀有難得。

▲ 潮境秘密花園現蹤稀有「龍王鮋」，20年前曾出現過生態保育有成。（圖／潛水教練蘇耀威授權提供，下同）

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PADI資深潛水教練蘇耀威表示，3月28日在潮境公園保育區秘密花園海域潛水時，發現一對龍王鮋，用水底攝影機拍下珍貴畫面，並在臉書PO文，引起不少潛友熱議討論。蘇耀威說，他潛水20多年，生平第一次潛水看到龍王鮋。

蘇耀威說，一大一小龍王鮋，大的約有20公分，小的約有10公分，當他發現時，一度以為是娃娃魚，以前聽其他潛水客說過，並沒有親眼在海底見到，非常興奮、開心，可能這輩子可能就只見這麼一次。據其他潛水友人說，20年前有發現過，非常稀有難得。

蘇耀威表示，潮境公園自從設保育區禁捕後，生態豐富，珍貴海底物種也變多了。他發現過「龍女簪」，這次很幸運又發現2隻龍王鮋。但他認為，潮境公園設為保育區，另位於新北市境內的水晶宮，也應立即設為保育區，因為水晶宮的海底物種更多，潮境公園海扇有160公分，但水晶宮的海扇有270公分以上。

國立海洋科技博物館助理研究員廖運志博士說，俗名為「龍王鮋」的前鰭吻鮋，在東北角海域曾現蹤，屬稀有非常少見，在分類學上屬於鮋形目鮋科，因外型很像龍的嘴巴，才會被稱為「龍王鮋」，潛水客拍到兩隻龍田鮋，代表潮境保育有成。

廖運志表示，鮋科外型十分獨特且有毒性，民眾不要輕易碰觸。龍王鮋主要棲息在珊瑚礁、岩礁或海藻茂密的環境。龍王鮋像海藻般的偽裝與擬態行為，是牠們重要的生存武器。海科館潮境海洋中心目前所畜養的龍王鮋，可以提供無法潛水的民眾，一睹王者的風采。

▲ 海科館潮境海洋中心目前所畜養的龍王鮋，可以提供無法潛水的民眾一睹王者的風采。（圖／國立海科館潮境海洋中心提供）