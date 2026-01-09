海陸中士「舉五星旗效忠」洩AAV戰車、漢光演習機密　下場曝光

▲橋頭地檢署。（圖／記者吳世龍攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

橋頭地檢署偵辦一起共諜滲透案，查出海軍陸戰隊陳姓中士涉嫌勾結中國大陸人士，不僅拍攝「投共影片」表態效忠，還多次外洩軍事與國安機密換取報酬，全案今（9）日偵查終結，檢方依《國家安全法》、《貪污治罪條例》及《刑法》洩密罪，將陳男依法起訴，並建請法院從重量刑。

檢方指出，陳男自2017年底起任職海軍陸戰隊某單位，身為現役中士，依法屬具公務員身分，理應嚴守國防機密。未料他自2025年初起因資金需求，透過網路結識暱稱「吉祥」的大陸人士，明知對方背景敏感，仍鋌而走險，開始一步步「賣台換錢」。

今年2月至3月間，陳男竟在高雄楠梓住處，依對方指示手持五星旗拍攝影片，內容包括承認台灣隸屬中國、表態效忠中共等語，拍攝完成後立即傳送給對方。對方隨後分兩次匯款，共計新台幣20萬元作為「投共影片」的報酬。

嘗到甜頭後，陳男變本加厲。今年5、6月間，他利用職務之便，偷拍屬於軍事機密的AAV兩棲突擊車編裝武器性能、保養紀錄等資料，以Telegram傳送給「吉祥」。7月15日，他又將總統即將前往左營營區視察的機密行程，透過LINE外洩，當天即收取1萬元酬勞。

更誇張的是，7月21日，陳男再度將漢光調研演習內容、無人機回報格式等高度敏感資料傳給對方，但尚未取得對價即遭查獲。

檢方痛批，陳男身為現役軍人，肩負保家衛國重責，卻因一己私利，拍攝投共影片並多次洩漏軍事與國安機密，行為嚴重破壞軍紀、危害國家安全，依法應從重論處，以儆效尤。