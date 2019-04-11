瓦斯外洩「點菸淡定」房子爆了！　阿嬤二度灼傷送醫

▲ 家中瓦斯外洩「點菸淡定」房子爆了，婦人二度灼傷送醫救治。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市消防局11日上午獲報，中山區文化路46巷內民宅，瓦斯開關閥未關緊，疑似瓦斯管線漏，阿嬤在屋內淡定點火抽菸，不慎釀氣爆。住在樓上兒子聽到爆炸巨響，下樓察看屋內燻黑，物品散落一地，立即趕緊通報消防隊，救護人員將阿嬤送往基隆長庚醫院救治。

▲ 消防人員入屋內察看時，已無火勢濃煙。

消防局11日上午11時許獲報，文化路46巷內民宅氣爆，立即派遣中山分隊出動4車、11員搶救，趕抵現場時，周劉姓阿嬤臉部燻黑，呆坐在家門口，附近鄰居拿水幫阿嬤降溫，所幸意識清楚，經長庚醫院檢傷，頭部、手掌及小腿約有1至2度燒燙傷，燒燙傷面積達20%。

消防人員入屋內察看時，已無火勢濃煙，屋內有2支16KG瓦斯桶，分別廚房使用及浴室熱水器使用，詳細氣爆原因仍有待火調人員調查釐清。

初步了解，劉姓阿嬤（年約80歲）有抽菸習慣，因點火抽菸卻引發氣爆。屋內物品散落一地。劉姓阿嬤主要傷勢為頭、臉、四肢有20%二度灼傷，擔憂有吸入性嗆傷，醫護人員予以預防性插管，待會轉燒燙傷加護病房。

▲ 消防人員入屋內察看時，屋內物品散落一地。

▲▼ 屋內有2支16KG瓦斯桶，分別廚房使用及浴室熱水器使用。