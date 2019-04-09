「讓店沒辦法開」礁溪名產店遭討債砸店　2黑衣人被起訴

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭礁溪一名產店，3月15日下午突遭2黑衣人闖入討債不成砸店，黑衣人打落店家陳列商品及內部裝設，現場物品散落一地凌亂不堪，警方快打壓制，2黑衣人聲押獲准。由於2人曾說「沒拿到錢會一直來，讓店沒辦法開」，全案宜蘭檢方依恐嚇取財未遂及毀損罪嫌起訴。

▲2名自稱天道盟的黑衣人，3月下旬到宜蘭一名產店討債砸店，警方快打壓制逮2人，宜蘭檢方依恐嚇取財未遂及毀損罪嫌，起訴2人。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

起訴書指出，宜蘭一男子向友人借款6百多萬元投資做生意，並由黃姓前妻做擔保人，但投資失敗，後來雖都有還款，仍剩下300多萬元的債務。

債主等不及，得知黃女娘家在礁溪經營名產店，專接遊覽車生意，生意興隆，遂委由2名自稱天道盟的有妨害自由、恐嚇等前科的24歲林姓、23歲陳姓男子，在2月到黃女礁溪老家的名產店，向黃女父母討債，業者當時給了6萬元打發2人。

林、陳2人食髓知味，3月15日下午又拿著債權人的委託書與法院的裁定書，前往黃女位在礁溪老家的名產店討債。



當天下午6時許，林、陳2人見店內消費民眾離去，店家準備打烊之際，便進到店內討債，店家因是女兒擔任保人，及女兒與前夫早已離異，不願再幫忙還款，2人拿起店內的木藝品大肆砸毀，還推倒原本擺放完整的各式名產禮品，現場是一片凌亂。

警方獲報後，快打部隊火速趕到現場壓制2人，由於店家已多次被2人到店內騷擾，警方考量避免被害人後續再遭報復，將林嫌2人，依刑法恐嚇取財及毀損等罪嫌移送偵辦，並由檢察官聲請羈押獲准。

陳男供稱，當天詢問業者能否聯絡到其女兒，2人等了快2小時，過程中並無言語恐嚇，都好好講，可能是到快下午6時，與業者有口角，才會砸店。林男說，業者對他們態度差，所以才會對嗆，後來才會演變成砸店，否認曾說要讓店不能開等話。