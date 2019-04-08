砸錯店有夠瞎！　怒嗆「老闆欠我錢」警淡定：業主早換人

記者張君豪／台北報導

近來天氣炎熱民眾火氣也很大，日前位於社子島地區延平北路七段的檳榔攤深夜遭不明人士丟擲石塊砸毀店面玻璃，警方追查被害店家卻毫無頭緒，老闆自忖無跟人結怨卻「天外飛來石頭」大嘆生意難做，警方追查找到涉案兩名男子，砸店的男子堅稱該檳榔攤老闆欠錢不還才會砸石頭洩憤，但警方調查發現欠錢的業主早將檳榔攤頂給被害人經營，兩名莽漢搞錯對象砸錯店，案情超逆轉讓眾人傻眼！

▲社子島無辜檳榔攤遭砸、所幸警方迅速破案。（圖／記者張君豪翻攝）

4月5日凌晨2時30分左右，台北市士林警分局社子派出所接獲賴姓民眾報案，反映他在延平北路七段經營的檳榔店，於深夜時遭不明人士丟擲石塊，造成檳榔攤玻璃全毀，當天可能無法營業相當困擾。

警方追查發現賴姓檳榔攤老闆平日經營檳榔店，交往正常且與附近鄰居相處和睦，卻遭歹徒趁夜丟擲石頭，轄區社子派出所警員調閱監視器展開追查，鎖定開車犯案的疑犯嫌曾姓男子（29歲）及陳姓同夥（22歲）涉案。

▲社子島無辜檳榔攤遭砸、轄區社子派出所長許書桓說明案情。（圖／記者張君豪翻攝）

警方隔天通知兩人到案說明；曾姓主嫌向警方辯稱：他因7~8年前與該檳榔攤老闆有債務糾紛，犯案當天越想越氣睡不著，才會找陳姓友人一同到檳榔攤丟擲石塊洩憤，犯案後駕車逃離。

兩人到案後坦承丟石頭砸毀店家玻璃、但警方查明後案情後，發現該檳榔攤去年已經頂讓給新業主重新經營，曾嫌等人根本「搞錯對象砸錯店」曾男羞愧頻頻表示願意賠償店家修復費用，但警方仍將兩人依觸犯毀損罪嫌函送法辦。

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