大甲媽祖11日繞境到新港　早上祝壽大典深夜起駕回程

▲大甲媽祖出巡於新港奉天宮舉辦迎駕大典，立法院副院長蔡奇璋、縣長翁章梁，立委陳明文。大甲鎮瀾宮董事長顏清標，新港奉天宮何達煌等人參與祝壽。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

台中大甲鎮瀾宮媽祖9天8夜遶境行程，11日凌晨抵達嘉義新港奉天宮，上午8點舉行祝壽大典，原先期待因為明年總統大選的「眾星雲集」祝壽畫面並沒出現，僅立法院副院長蔡奇璋、嘉義縣長翁章梁、立委陳明文，前縣長張花冠及大甲鎮瀾宮董事長顏清標、新港奉天宮董事長何達煌、董監事等人一同出席祝壽大典。

▲▼ 朱立倫日前到奉天宮上香，何達煌打趣說希望大家幫他找工作。（圖／記者翁伊森翻攝）

由於媽祖繞境加上明年總統大選熱，讓此次起駕出巡星光閃閃，蔡英文總統、賴清德、王金平、韓國瑜等人7日當天參加大甲媽起駕儀式，柯文哲、朱立倫兩人則先後抵達奉天宮進行祭拜，朱立倫表示宗教行程勿談及政治，奉天宮董事長何達煌則幫朱打圓場說，朱立倫現在沒工作要大家幫他找工作。韓國瑜因訪美行程未出席祝壽大典，日前先到台中大甲鎮瀾宮參拜便啟程訪美

▲▼ 大甲媽祖出巡於新港奉天宮舉辦迎駕大典，舞者翩翩起舞為媽祖祝壽。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

祝壽大典現場鑼鼓喧天熱鬧非凡，只見舞者隨樂音起舞，翩翩舞姿為媽祖賀壽，現場民眾將廟前大道擠得水洩不通，大批民眾湧入現場，就是為了一睹大甲媽風采，此次九天八夜繞境行程，民眾直說比往年還要多人，只能大甲媽祖魅力驚人，一年一度宗教盛事，人人都想爭睹媽祖風采。

▲大甲媽祖出巡於新港奉天宮舉辦迎駕大典，民眾湧入現場水洩不通。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）