小屁孩扳開電梯門！電梯「秒墜落地下2樓」她秒胸悶嚇傻　驚悚影片曝光

記者鄒鎮宇／綜合報導

大陸重慶市江津區一名屁孩日前搭乘電梯時，手癢將闔上的電梯門扳開，頓時讓電梯失控，一路墜到地下2樓，讓電梯內的人們全都嚇傻，其中一名女子還因此胸悶喘不過氣來。對此，網友看完都大罵，「他還是孩子，打斷腿來得及癒合」。

影片中可以看到，該名男童進入電梯後，先是亂按電梯按鈕，導致關上的門再開了一次，之後便面對電梯門，徒手將它扳開。沒想到，短短1秒不到的時間，電梯瞬間向下墜落，強大的震動也嚇壞電梯內的人們。好在電梯即時停住，才在地下2樓止滑卡住，並等待救援。

▲▼皮衣女嚇到打了男童一下。（圖／翻攝梨視頻）



社區管理員表示，男童本從1樓上電梯，正要往上時才出手扳開電梯門，「那個娃有點調皮，因為我認識他」。詢問男童為何要惡作劇時，他竟回答，「是我同學教的」，讓現場人員全都傻眼，所幸也因電梯往上樓層不高，下墜到地下2樓就停止，沒有造成傷亡。

網友看完紛紛留言，「這孩子欠管教，替他父母好好管管他」、「這樣的孩子，打就是最好的教育」、「需要混合雙打才行」、「手不要可以剁掉，命不要也別拉別人一起」，也有網友認為電梯一扳開就下墜有問題，最好還是定期檢修，「孩子熊要教，這個電梯也有問題，快點檢測吧」。