卡哇伊櫻花妹哭哭跑警所　女警「口尼基挖」讓她笑開了

▲櫻花妹手機遺失跑警局報案，女警用日文助尋回。（圖／記者邱中岳翻攝，下同）

記者邱中岳／台北報導

日本1名女子3月底來台旅遊，搭乘小黃要到龍山寺觀光參拜，下車時卻將手機遺落車上，櫻花妹當場手足無措直奔派出所，1名女警不斷用日文、英文安慰櫻花妹，並透過監視器找到櫻花妹搭乘的計程車，最後運將把手機送回才讓櫻花妹破涕為笑，事後櫻花妹還寄來明信片感謝女警幫忙。

警方表示，1日中午12時許，1名24歲的日本籍持田小姐，來台準備到龍山寺觀光時，竟不慎將手機遺落在小黃車上，找不到手機的持田相當緊張報警處理，萬華分局康定路派出所警員施善森立即調閱錄影監視器找尋其所搭乘之計程車，在過程中，女警林珈瑄不斷的用日文、英文安慰持田。

林姓女警不斷安慰緊張的持田，並不斷以聊天方式安撫她，後來得知持田在日本橫濱開花店，甚至還拿出到台中花博的照片與其分享，而施姓警員則調閱監視器後聯繫小黃運將，並順利尋獲手機並送回派出所，持田見到手機相當感謝2名警員協助。

事後持田返回日本後，又用中文寫下明信片感謝林姓女警的幫忙，信中還寫到「Dear Ms. 林珈瑄太謝謝你了，我喜歡台灣，我一定再去台灣」，並期待下次能夠再相逢；萬華分局提醒民眾搭乘計程車時，上車時務必記錄所搭乘的車號，下車前再三確認是否有帶走隨身物品，多一分注意，少一分懊惱。

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