缺席同事婚禮「秒被開除」...她傻眼以為愚人節　老闆冷回：這是規矩

▲因為太過臨時，陽陽才沒出席同事結婚聚餐，沒想到竟遭到開除。（圖／翻攝自芒果都市，下同）

大陸中心／綜合報導

湖南饞饞享食品有限公司的一名電商助理陽陽1日遭到公司開除，原因竟是因為「沒參加同事的婚禮聚餐」。當時她因無法出席，並匯了200元（台幣約918元）表示心意，卻在隔天收到「不用來上班」的訊息；陽陽原本以為只是個愚人節的玩笑，沒想到隔天去上班時，老闆冷漠回她，「這是規矩。」

據了解，陽陽公司的小組長3月30日時突然在群組裡傳了一則消息，內容顯示，「有名田姓同事今日正好結婚領證，熊經理要求晚上6點所有員工都必須去參加聚餐，順便給點意思。」當時陽陽看到訊息時已經在回家的路上，為了表示歉意，她趕緊匯了200元（台幣約918元）給傳訊的人，請對方幫忙轉交給新婚同事，藉此表達自己的心意。

事後，陽陽在3月31下午收到一名同事的訊息，對方稱，因為她沒去參加同事的婚禮，所以從今日起不用來上班了。當時正好接近愚人節，陽陽以為只是個玩笑，殊不知隔天一如往常地去上班時，熊經理竟主動上前告知，「到這個地方就要遵守這裡的規矩，我作為一間公司的管理者，已經講的很清楚，誰不來，誰就不用來上班了，因為我們是一個團體。」

▲隔天陽陽收到「不用來上班」的訊息，以為是愚人節的整人玩笑。

面對同事的冷漠，以及老闆無理的要求，陽陽無助流淚；她也表示，自己已入職7個多月，到目前為止也還沒有簽訂任何勞動契約。對此，律師建議，陽陽可向勞動保障部門提出勞動仲裁申請，透過勞動仲裁的方式來維護自身的合法權益。

消息在微博傳開後，網友紛紛怒回，「這種公司越早走越好」、「穩贏的官司，用人單位違反勞動法」、「這什麼沙雕規矩？」、「不講理的公司」、「老闆準備賠慘」、「這種公司早點倒閉吧」「規矩也要合法」。